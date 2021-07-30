.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف تحدد موقع هاتفك السامسونغ المفقود؟

هاتف سامسونغ
تعبيرية

كيف تحدد موقع هاتفك السامسونغ المفقود؟

تأتي هواتف غالاكسي بميزة مدمجة تسمي Find My Mobile تتيح لك تحديد موقع الهاتف المفقود

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

تعمل شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونغ على دمج ميزات في هواتفها تتيح لك تحديد موقع هاتفك في حال فقدانه أو سرقته.

إعداد ميزة العثور على هاتف سامسونغ

تأتي هواتف غالاكسي بميزة مدمجة تسمى Find My Mobile تتيح لك تحديد موقع الهاتف المفقود.

ولإعداد الميزة اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.
• ابحث عن ميزة Find My Mobile ومن ثم قم بتبديل الزر في الشاشة التالية إلى وضع التشغيل.
• اضغط على خيار Find My Mobile مرة أخرى لفتح إعداداته.
• اقرأ التعليمات ومن ثم قم بتبديل خيار إلغاء القفل عن بعد وإرسال آخر موقع.

استخدام الميزة عبر الويب لتحديد موقع هاتفك

• في متصفح الويب في حاسبك انتقل إلى findmymobile.samsung.com.
• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
• في الشاشة الرئيسية تظهر لك قائمة بأجهزة سامسونج.
• اضغط على اسم الهاتف لمعرفة مكانه الحالي.
• إذا كان هاتفك مفقودًا فيمكنك تفعيل العديد من الإجراءات بما في ذلك قفله أو مسح البيانات عن بعد.

استخدام خدمة جوجل لتحديد موقع الهاتف

بالإضافة إلى خدمة Find My Mobile من سامسونج يمكنك أيضًا الاستفادة من خدمة جوجل التي تسمى العثور على جهازي للعثور على هاتفك عبر الويب.

أرباح سامسونغ تتفوق على التوقعات بفضل سوق الرقائق شركات تكنولوجيا أرباح سامسونغ تتفوق على التوقعات بفضل سوق الرقائق
سامسونغ توقف إنتاج هذا الهاتف بسبب نقص الرقائق قصص اقتصادية سامسونج سامسونغ توقف إنتاج هذا الهاتف بسبب نقص الرقائق

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى صفحة نشاطي عبر هذا الرابط.

• في الجهة اليمنى من الشاشة اضغط على رابط الأمان.

• قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى قسم أجهزتك ومن ثم اضغط على رابط البحث عن جهاز مفقود.

• اضغط على اسم الهاتف الذي فقدته.

• في الشاشة التي تظهر لك اضغط على خيار تشغيل الصوت إذا كنت متأكدا من أن جهازك بالقرب منك.

• إذا كنت متأكدا من أن هاتفك ليس بالقرب منك فإن بإمكانك الضغط على خيار تأمين الجهاز من أجل قفله عن بعد.

• يمكنك أيضًا الضغط على خيار مسح الجهاز لحذف البيانات عن بعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
اكتشف المزيد