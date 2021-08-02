استخدمت غوغل أسلوب Material بشكل كبير في واجهة أندرويد 12، حيث أصبحت الواجهة الرسمية للنظام مع التطبيقات الجديدة.

وتدعى واجهة أندرويد 12 الجديدة Material You، مما يوحي بأن الشركة توفر اختيارات تخصيص جديدة ومتنوعة للنظام.

مادة اعلانية

لذلك يمكنك تغيير ألوان واجهة النظام بالكامل داخل التطبيقات عبر إعدادات النظام الخاصة، أو يمكنك ترك النظام يختار اللون المناسب من ألوان الخلفية التي تستخدمها.

لكن تختار غوغل مجموعة من الألوان المناسبة للخلفية التي تستخدمها حتى تخرج واجهة أندرويد 12 بأفضل شكل ممكن.

خطوات تغيير لون واجهة أندرويد 12

يجب أن يستخدم هاتفك نظام أندرويد 12 حتى إن كان في الطور التجريبي، وتتاح هذه الاختيارات لجميع الأجهزة التي تأتي بنظام أندرويد 12.

توجه في البداية إلى قائمة الإعدادات ثم قائمة إعدادات الخلفية والأسلوب.

وتجد داخل هذه الإعدادات زرًا يدعى الألوان الأساسية، ويمكنك الضغط عليه إن لم تعجبك الألوان التي اختارها النظام.

وبعد ذلك تظهر لك قائمة اختيار الألوان المختلفة، وتستطيع تجربة الألوان التي ترغب بها عبر هذه القائمة قبل تطبيقها على كامل النظام.

وتستطيع العودة إلى الألوان المتناسبة مع الخلفية عبر الضغط على زر ألوان الخلفية الموجود إلى جانب الألوان الأساسية.

مميزات إضافية في النظام

يأتي نظام أندرويد 12 بمجموعة جديدة من المميزات التي تقدمها جوجل لأول مرة، وتجعل هذه المميزات تجربة استخدام النظام أفضل.

تأتي أحد المميزات الجديدة في أندرويد 12 لتسمح لك بتجربة الألعاب قبل تحميلها وتثبيتها على هاتفك، وذلك عبر خاصية تدعى Play As You Download.

حيث تعمل هذه الخاصية بشكل يشبه بلاي ستيشن 4، حيث تستطيع تجربة اللعبة أثناء تحميل الملفات الخاصة بها.

كما قررت جوجل التخلي عن تنسيق APK المشهور الذي استخدمته لسنوات طويلة منذ ظهور الأندرويد لصالح تنسيق AAB.

ويتيح تنسيق AAB مجموعة من المميزات الجديدة في التعامل مع التطبيقات على الهاتف، ولكن لتتمكن من تشغيل التنسيق الجديد يجب أن تمتلك خدمات جوجل على هاتفك.

وقد طورت جوجل هذا التنسيق الجديد بنفسها لتحكم سيطرتها على متاجر الأندرويد، وحتى تجبر المستخدم على تحميل التطبيقات من غوغل بلاي.