كل ما تريد معرفته عن منصة الواقع المعزز ARCore من غوغل

يعد مجال الواقع المعزز واحدا من أهم المجالات التقنية في الوقت الحالي، حيث إن هذه التقنية وإن تم استخدامها بشكل صحيح يمكن أن تغير حياة البشر للأفضل.

وبدأت معظم الشركات التقنية الرائدة في توجيه الاهتمام لهذا المجال الواعد، ومن أبرز تلك الشركات هي آبل، والتي طورت مستشعر LiDAR في هواتف الآيفون الأحدث. وكذلك غوغل، والتي تعامل مع التقنية من ناحية برمجية بحتة.

مادة اعلانية

وتساهم غوغل في هذا المجال من خلال منصة الواقع المعزز الخاص بها ARCore، وهي محور حديثنا. هذا إلى جانب إلقاء النظر على مكونات هذه التقنية ومدى أهميتها.

بناء تطبيقات الواقع المعزز عبر ARCore من غوغل

منصة ARCore من غوغل تعرف أيضًا بـ‘Google Play Services for AR’، أي خدمات غوغل للواقع المعزز. وتتكون من مجموعة من معدات التطوير التي يمكن لمطوري التطبيقات أن يستخدموها في تطوير تطبيقات المتكاملة مع هذه التقنية.

وقد تم إطلاق ARCore سابقًا في عام 2018، ومنذ ذلك الحين وصلت إلى عدد كبير من هواتف أندرويد من مصنعين مختلفين. كما تعمل منصة غوغل للواقع المعزز على الهواتف الرائدة والمتوسطة أيضًا.

ولا تحتاج تقنيات ARCore لمستشعرات متخصصة لكي تعمل. لكن تعتمد بشكل رئيسي على كاميرات الهاتف الذكي إلى جانب المستشعرات الموجودة في كل الهواتف، وهي مستشعرات الحركة، التقارب والتسارع.

وإلى جانب ذلك تعتمد ARCore أيضًا على أساس برمجي قوي. كما خواص ARCore على تقنية تعرف باسم SLAM، وهي التي تعمل على قياس التغييرات في المكان عبر تحديد السمات المميزة للعناصر في الصورة التي تراها كاميرا الهاتف.

وبالاعتماد على عوامل مثل الموقع، الموضع والاتجاه لكل عنصر من العناصر يمكن للمطورين أن يقوموا ببناء عناصر مرئية عديدة يمكن للتقنية أن تتعرف عليها.

كما تتمكن هذه التقنية من التعرف على مستويات الإضاءة، المسافات بين العناصر، والمزيد. وبالطبع هي أكثر تعقيدًا من ذلك، لكن هذا ما هو إلا وصف للتبسيط.

استخدامات ARCore

وتتوفر تقنيات غوغل للواقع المعزز على عدد كبير من هواتف أندرويد. هذا بالرغم من أن جوجل تتفحص كل هاتف من هذه الهواتف بشكل يدوي لضمان تكامله مع تقنيات ARCore. ويمكنك مطالعة قائمة الهواتف من هنا.

ولتقنية الواقع المعزز الخاصة بغوغل أهمية كبيرة، وذلك لما تتيحه من مميزات وخواص دون الحاجة لإضافات أو تعديلات عتادية. وفي حالة أن جهازك من الأجهزة المدعومة فالتطبيق يكون منصبًا بشكل مسبق.

وتظهر فائدته في استخدامات عديدة، منها تطبيق مثل InkHunter والذي يتيح استعراض صور وتصميمات بشكل واقعي.

ومثلًا منصة eBay تتيح لك استعراض صناديق التغليف والشحن والاختيار فيما بينها. وتطبيق مثل ColorSnap يتيح لك استعراض حوائط منزلك وهي مطلية بلون معين من اختيارك، وتطبيق مثل GeoGebra يتيح لك استعراض ومحاكاة عناصر لها علاقة بالرياضيات وعلم الجبر.