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واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها

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توصيفية

واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها

عند إرسال صورة أو مقطع فيديو يمكنك تحديد عرض هذا المحتوى لمرة واحدة فقط

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دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

طرحت منصة واتساب ميزة العرض لمرة واحدة View Once الخاصة بها، التي تحذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة بعد أن يفتحها المستلم. حيث تتطلع المنصة إلى المنافسة بشكل أفضل مع تطبيق الرسائل المصورة سناب شات.

وعند إرسال صورة أو مقطع فيديو، يمكنك تحديد عرض هذا المحتوى لمرة واحدة فقط عبر النقر فوق الزر 1 الموجود على يسار زر الإرسال. وبعد أن يفتحه المستلم، يتم حذفه.

وبمجرد مشاهدة محتوى الوسائط، تظهر الرسالة على أنها مفتوحة. ويمكن للمستلم رؤية أنها صورة مختفية. لذلك فإنها ميزة قد ترغب في استخدامها مع الأشخاص الذين تثق بأنهم لن يأخذوا لقطة شاشة (لن تعرف إذا فعل ذلك).

وفي شهر يونيو، أكد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن الميزة قادمة. وذلك بالرغم من ندرة التفاصيل حول موعد إطلاقها.

وكمثال على كيفية استخدام الميزة، تستخدم المنصة مثال إرسال صورة لمعلومات حساسة. مثل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو مشاركة صورة لبعض الملابس التي جربتها

ربما هناك استخدامات أخرى أقل فائدة لهذا النوع من الميزات. ولكن في كلتا الحالتين، من المفيد أن يكون لديك خيار بين إخفاء رسائل التطبيق، التي تختفي حاليًا بعد أسبوع، وسجل الدردشة الدائم.

ونمت شعبية سناب شات، المعروف بميزة القصص التي تتيح للمستخدمين نشر التحديثات التي تختفي بعد 24 ساعة، في العام الماضي حيث أبقت القيود التي يسببها الوباء المستخدمين في المنزل.

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وقامت الشركة أيضًا بإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق المراسلة الخاص بها لجذب المزيد من المستخدمين.

وتقول فيسبوك إن الميزة الجديدة هي خطوة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم.

وأضافت: قد يرغب المستخدمون أحيانًا في مشاركة محتوى حساس لا ينبغي تسجيله بشكل دائم. ويمكنهم باستخدام العرض لمرة واحدة التأكد من أن المحتوى يختفي بعد فتحه.

وكانت الشركة تتحدث أيضًا عن جلب التشفير من طرف إلى طرف إلى تشكيلة خدماتها للمراسلة. وتخطط لجعلها قابلة للتشغيل البيني في المستقبل.

وقامت واتساب بتمكين التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا في عام 2016. ولكن بالنسبة إلى ماسنجر وإنستاغرام، قد لا يزال إجراء الخصوصية المميز بعيدًا لسنوات.

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