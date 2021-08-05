"لا تقلق يراقب المحتوى".. تعرف على مساعد أليكسا للأطفال

إذا كنت تخشى على أطفالك من شبكة الإنترنت، فلا تقلق توجد نسخة من مساعد أمازون الذكي "أليكسا للأطفال"، وهو يعمل على مراقبة وتنقيح المحتوى الذي يصلون إليه. ولذلك يمكنك ترك أطفالك يستخدمونه لمساعدتهم في حل الواجبات المدرسية دون الحاجة إلى مراقبتهم طوال الوقت.

ويعمل أليكسا للأطفال على تنقيح النتائج التي تظهر عبر تطبيقات الأغاني واليوتيوب لتكون مناسبة أكثر لأبنائك.

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كما تستطيع الوصول إلى المساعد الذكي مجانًا من حساب الوالد، وذلك عبر سماعات الأطفال الذكية من أمازون أو أي سماعة أمازون ذكية تمتلكها.

وتعمل نسخة الأطفال فقط مع السماعات الذكية، حيث إن الشاشات الذكية من أمازون ليست مدعومة بعد.

وتستطيع وضع مؤقت زمني لاستخدام السماعات الذكية عبر أليكسا للأطفال، وذلك يعني منع الطفل من الوصول إليه في أوقات النوم كمثال.

وعندما تقوم بتفعيل أليكسا للأطفال فإن التغييرات تشمل أمورًا أخرى غير المحتوى المنقح، حيث يتغير صوت أليكسا ليصبح أنعم وأهدأ.