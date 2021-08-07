إليك طرق تحسين عمر بطارية ساعة آبل

يتأثر عمر البطارية في ساعة آبل الذكية بشكل سريع بعدة عوامل، وذلك بسبب حجم البطارية الصغير داخل الساعة.

كما أن عملية تغيير البطارية داخل ساعات آبل الذكية ليست مناسبة وقد تتسبب في تلف الساعة تمامًا إن تمت في مركز غير معتمد. لذلك يمكنك تحسين عمر البطارية في ساعة آبل عبر اتباع الطرق التالية:

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تغيير إعدادات الساعة: تستطيع زيادة عمر البطارية في ساعة آبل إذا قمت بالتضحية ببعض المميزات والإعدادات الخاصة بالساعة.

ويسري هذا الأمر على جميع الساعات الذكية، فإن قمت بتشغيل جميع المستشعرات والمميزات داخل الساعة فإنك تخسر عمر البطارية بشكل سريع.

ويمكنك التحكم في الإعدادات التالية حتى تزيد من عمر البطارية:

• تقليل درجة سطوع شاشة الساعة وإغلاق مستشعر السطوع التلقائي.

• توقف عن تتبع التمارين بشكل تلقائي عبر تطبيق التمارين، حيث يستهلك مستشعر ضربات القلب الكثير من الطاقة.

• لا تقم بتشغيل مستشعر GPS والإنترنت اللاسلكي طوال الوقت.

• استخدم وضع حفظ الطاقة عبر الضغط على نسبة البطارية المئوية في شاشة الإشعارات.

استخدام البطاريات الخارجية من أجل تحسين عمر بطارية ساعة آبل

إذا لم تكن ترغب في التضحية بمميزات ساعة آبل أو التقليل من المستشعرات التي تستخدمها، فإنك تستطيع اقتناء أحد البطاريات الخارجية التي تعمل مع الساعة.



ولكن يجب أن تختار بطارية خارجية تدعم الشحن اللاسلكي أو تدعم ساعة آبل خصيصًا، وتوجد عدة اختيارات تدعم هذه الخواص.

كما يمكنك اقتناء بطارية خارجية كبيرة ذات سعة تصل إلى 10 آلاف مللي أمبير أو أكثر، واستخدامها مع جميع أجهزتك الذكية مثل السماعات اللاسلكية والهاتف.

وتستطيع استخدام أحد البطاريات الخارجية الخاص بساعات آبل الذكية، حيث تأتي هذه البطاريات في حجم أقل وتدعم الشحن اللاسلكي.

ولكن بسبب حجم البطارية الصغير فإن سعة تخزين الطاقة لديها تكون صغيرة أيضًا، حيث لا تتجاوز سعتها أكثر من 2000 مللي أمبير.

وتأتي بعض هذه البطاريات بتصميم مناسب لترتبط بحقيبتك أو المفاتيح حتى لا تستهلك الكثير من المساحة عند حملها.