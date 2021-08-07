.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إليك طرق تحسين عمر بطارية ساعة آبل

ساعة آبل

إليك طرق تحسين عمر بطارية ساعة آبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

يتأثر عمر البطارية في ساعة آبل الذكية بشكل سريع بعدة عوامل، وذلك بسبب حجم البطارية الصغير داخل الساعة.

كما أن عملية تغيير البطارية داخل ساعات آبل الذكية ليست مناسبة وقد تتسبب في تلف الساعة تمامًا إن تمت في مركز غير معتمد. لذلك يمكنك تحسين عمر البطارية في ساعة آبل عبر اتباع الطرق التالية:

تغيير إعدادات الساعة: تستطيع زيادة عمر البطارية في ساعة آبل إذا قمت بالتضحية ببعض المميزات والإعدادات الخاصة بالساعة.

ويسري هذا الأمر على جميع الساعات الذكية، فإن قمت بتشغيل جميع المستشعرات والمميزات داخل الساعة فإنك تخسر عمر البطارية بشكل سريع.

ويمكنك التحكم في الإعدادات التالية حتى تزيد من عمر البطارية:

• تقليل درجة سطوع شاشة الساعة وإغلاق مستشعر السطوع التلقائي.
• توقف عن تتبع التمارين بشكل تلقائي عبر تطبيق التمارين، حيث يستهلك مستشعر ضربات القلب الكثير من الطاقة.
• لا تقم بتشغيل مستشعر GPS والإنترنت اللاسلكي طوال الوقت.
• استخدم وضع حفظ الطاقة عبر الضغط على نسبة البطارية المئوية في شاشة الإشعارات.

استخدام البطاريات الخارجية من أجل تحسين عمر بطارية ساعة آبل

إذا لم تكن ترغب في التضحية بمميزات ساعة آبل أو التقليل من المستشعرات التي تستخدمها، فإنك تستطيع اقتناء أحد البطاريات الخارجية التي تعمل مع الساعة.

ولكن يجب أن تختار بطارية خارجية تدعم الشحن اللاسلكي أو تدعم ساعة آبل خصيصًا، وتوجد عدة اختيارات تدعم هذه الخواص.

كما يمكنك اقتناء بطارية خارجية كبيرة ذات سعة تصل إلى 10 آلاف مللي أمبير أو أكثر، واستخدامها مع جميع أجهزتك الذكية مثل السماعات اللاسلكية والهاتف.

وتستطيع استخدام أحد البطاريات الخارجية الخاص بساعات آبل الذكية، حيث تأتي هذه البطاريات في حجم أقل وتدعم الشحن اللاسلكي.

ولكن بسبب حجم البطارية الصغير فإن سعة تخزين الطاقة لديها تكون صغيرة أيضًا، حيث لا تتجاوز سعتها أكثر من 2000 مللي أمبير.

وتأتي بعض هذه البطاريات بتصميم مناسب لترتبط بحقيبتك أو المفاتيح حتى لا تستهلك الكثير من المساحة عند حملها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد