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احذر.. لا تضع جهاز "الواي فاي" في هذه الأماكن

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جهاز الراوتر

احذر.. لا تضع جهاز "الواي فاي" في هذه الأماكن

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يلعب مكان وضع جهاز "الراوتر" في المنزل دورا كبيرا في مدى جودة واستقرار إشارة "الواي فاي" الخاصة بالإنترنت.

وكشفت بوابة Mail.ru Hi-tech الروسية، عن مجموعة من الإرشادات المفصلة حول مكان تثبيت الجهاز للحصول على إنترنت جيد ومستمر.

فقد نصحت بعدم تثبيت جهاز "الراوتر" بالقرب من الأجهزة الكهربائية وإبعاده عن أجهزة الميكرويف. كما يعتبر المطبخ مكانا غير جيد لتوزيع الإنترنت من هناك.

كذلك لا يجب وضع الجهاز بشكل منخفض على الأرض لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، بالإضافة لعدم وضعه بالقرب من جهاز الكمبيوتر نفسه كما وتعتبر أجهزة التدفئة عدوا له، حيث ستتسبب الحرارة بتعطيل عمل الجهاز وتسخينه.

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