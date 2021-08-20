ماسك يفجّر مفاجأة.. روبوت يشبه البشر قريباً

فجّر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن أمس أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ستعلن عن إطلاق روبوت يشبه البشر.

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وأضاف أن "تسلا بوت"، وهو نموذج أولي لروبوت يشبه البشر سيتم إطلاقه العام المقبل لأداء أعمال خطيرة ومتكررة ومملة لا يروق للناس القيام بها.

كما أوضح في تصريح بمناسبة يوم الذكاء الصناعي، أن الروبوت، الذي يبلغ طوله نحو 176 سنتيمتراً، سيتمكن من أداء مهام من ربط البراغي بالسيارات باستخدام مفتاح ربط إلى شراء البقالة من المتاجر.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

وقال ماسك إنه سيكون له "تأثير هائل على الاقتصاد"، إذ سيواجه نقص العمالة. وأضاف أنه كان من المهم عدم جعل الروبوت "باهظ التكلفة".

ونشرت صفحة تسلا على موقع تويتر مقطعاً مصوراً للروبوت المنوي إطلاقه، وقالت في تغريدة "انضم إلينا لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي".