إخفاء الرسائل.. واتساب يقدم وقتا أطول

كشفت تقارير عدة عن أن تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" يعمل على إضافة خيار جديد بشأن ميزة "الرسائل الخفية"، التي كان قد طرحها العام الماضي.

وسيضيف واتساب إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما، وهو ما يمنح المرسل المزيد من المرونة قبل اتخاذ قرار التخلص من رسالته.

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ففي شهر نوفمبر الماضي، قدم التطبيق رسائل تختفي بعد 7 أيام، ثم قبل شهرين، أضاف اختيار رسائل "العرض مرة واحدة"، والتي تختفي إلى الأبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسمها.

وبحسب ما أورده موقع "وابيتاإنفو"، فإن مستخدمي واتساب سيظهر أمامهم في النهاية قائمة للاختيار ما بين وقف حذف الرسائل تماما، أو إخفائها بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.

ولتفعيل الخاصية م بفتح دردشة واتسآب واضغط على اسم جهة الاتصال وابحث عن الخيار "الرسائل المؤقتة".

قم باختيار "تفعيل"، ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار "غير نشط" في هذه الخطوة.