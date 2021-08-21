اكتشف ثغرة بموقعها.. فيسبوك تكافئ شاباً عراقياً

قدّمت شركة فيسبوك مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في موقعها الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أفاد به مركز الإعلام الرقمي في بغداد.

#مركز_الإعلام_الرقمي DMC يؤكد اكتشاف الشاب العراقي @muamalq1 ثغرة جديدة تتعلق بصفحات @Facebook تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام مؤمل بابلاغ الشركة، وقامت باصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار . pic.twitter.com/TTuh0Ex9dG — مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) August 19, 2021

مادة اعلانية

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، مضيفا أنه قام بإبلاغ شركة فيسبوك عما اكتشف.

وأفاد الشاب بأن الموقع الأزرق قد قام بإصلاح تلك الثغرة وكافأ الشاب بمبلغ مالي قدره 4000 دولار.

في "قائمة الشكر"

كما أضاف المركز أن فيسبوك وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021، حيث شغل مؤمل فيها المركز 36 من أصل 129 اسما من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة مستخدميها.

يذكر أن العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وانستغرام.