إجراءات أمنية.. فيسبوك وانستغرام يحاربان طالبان على طريقتهما

في ظل التطورات الأخيرة، اتخذ تطبيقا مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام الأميركيين إجراءات أمنية لمستخدميهما في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

مادة اعلانية

في التفاصيل، أخفى فيسبوك قوائم "الأصدقاء" التابعة للحسابات في أفغانستان، بغرض حمايتهم من الاستهداف من الحركة، وأضاف أداة لإغلاق الحسابات سريعا والتي تمكن الأشخاص الآن من الوصول إليها بنقرة واحدة.

كما أوضح رئيس السياسية الأمنية في الموقع الأزرق ناثانيال غليشر، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه عندما يتم قفل ملفهم الشخصي، لا يمكن للأشخاص الذين ليسوا أصدقاء لهم تنزيل صورة ملفهم الشخصي أو مشاركتها أو مشاهدة المشاركات على مخططهم الزمني.

وتابع غليشر أن فيسبوك أجرى تلك التغييرات بناء على تعليقات من النشطاء والصحفيين وجماعات المجتمع المدني.

تنبيهات من الداخل

كذلك أوضح أن شركة فيسبوك أضافت تنبيهات تظهر داخل أفغانستان، وتتضمن خطوات لحماية الحسابات على موقع الصور والفيديوهات نستغرام المملوك لفيسبوك، كما أنه حث الأشخاص الذين لديهم أصدقاء وعائلة في أفغانستان على تشديد إعدادات الرؤية الخاصة بهم.

وتابع غليشر مشيرا إلى أنه قام بتعيين مركز عمليات خاص "للرد على التهديدات الجديدة فور ظهورها"، وأكد أن "شركة فيسبوك تراقب الوضع عن كثب هناك، وستتخذ خطوات للمساعدة في حماية الأشخاص في الوقت الفعلي".

يشار إلى أن حركة طالبان كانت سيطرت على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هناك.