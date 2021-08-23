سوني تطرح نموذجا جديدا من بلاي ستيشن 5

أطلقت شركة سوني نموذجًا منقحًا من منصة الألعاب بلاي ستيشن 5، حيث أفاد موقع Press Start، وهو موقع ألعاب مقره أستراليا، أن النماذج المنقحة تتضمن برغيًا جديدًا للحامل الأساسي الذي لم يعد يتطلب مفك براغي.

ويقال إن الشركة اليابانية قامت بتبديل برغي قاعدة جديد مع قبضة حول الجزء العلوي منه بحيث يمكن إدخاله وإخراجه وضبطه بسهولة يدويًا.

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ويشير Press Start أيضًا إلى أن نماذج الإصدار الرقمي من المنصة المحدثة هذه أخف وزنًا بنحو 300 جرام من النسخة الأصلية. ولكن ليس من الواضح ما الذي قامت الشركة اليابانية بإزالته أو تغييره لخفض الوزن.

ويتم شحن نماذج المنصة الجديدة برقم الطراز CFI-1102A، بدلاً من CFI-1000 الموجود في الأصل. ولم تؤكد الشركة بعد التغييرات الدقيقة لرقم الطراز الجديد هذا.

ولا يوجد شيء بخصوص هذا النموذج المذكور عبر الإنترنت. ولكن الموقع تمكن من التأكد من مشتري أن هذا النموذج الجديد يتضمن البرغي الجديد الذي يمكن ضبطه يدويًا (ولا يتطلب مفك براغي).

ويبدو أن هذه هي أول نماذج جديدة تصل إلى أي مكان في العالم. ومن الواضح أن أستراليا واحدة من أوائل الدول التي قامت بتقييم نموذج PS5 المنقح، بعد أن تم رصدها في دليل ياباني الشهر الماضي.

وبينما أزالت الشركة الحاجة إلى مفك البراغي للحامل الأساسي الموصى به، تظل بحاجة إلى واحد للوصول إلى وحدة التخزين الاختيارية M.2 SSD القابلة للإزالة عبر المنصة.

تخطط سوني لطرح وحدة تخزين SSD قابلة للإزالة مع تحديث قادم للبرنامج. وأعلنت مؤخرًا عن التوافر والتوافق مع أقراص SSD التابعة لجهات خارجية.

ويتضمن التحديث، المتاح حاليًا لمختبري الإصدارات التجريبية، أيضًا تحسينات على واجهة مستخدم لوحة معلومات PS5.

كما يتضمن دعمًا للصوت الثلاثي الأبعاد لمكبرات صوت التلفزيون المدمجة، وطريقة أفضل للتمييز بين إصدارات PS4 و PS5 من الألعاب.

ويشار إلى أن المنصة لا تزال تعاني من نقص. وتظهر نظرة سريعة على مزادات eBay أن منصات PS5 الجديدة تباع بأسعار بين 700 دولار و 900 دولار. أي أكثر من السعر الأصلي البالغ 400 دولار و 500 دولار، اعتمادًا على الإصدار.