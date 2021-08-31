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احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة

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احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة

الخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهم لأنها تخفي برامج ضارة خطيرة لـ Joker

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "أندرويد" على التحقق من هواتفهم الذكية بعد اكتشاف أن 8 تطبيقات شائعة تخفي برامج ضارة خطيرة لـ Joker.

وأكدت الشرطة البلجيكية أن "غوغل" حذفت مؤخرا ثمانية تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" الخاص بها مع نصح المستخدمين الآن بإزالتها من أجهزتهم دون تأخير. ويُعتقد أن جميع هذه التطبيقات تحتوي على برنامج Joker الضار الخطير القادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه، بحسب ما أوردته صحيفة "اكسبريس" Express.

وبمجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

تعبيرية
تعبيرية

وفي الماضي، وجد بعض الضحايا أنفسهم يدفعون مئات الدولارات مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية.

وفي منشور على موقعها على الإنترنت، قالت الشرطة البلجيكية: "تحذير! عاد فيروس Joker إلى بيئة أندرويد". وتم اكتشاف هذا البرنامج الضار في 8 تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" والتي تم سحبها في الوقت نفسه بواسطة شركة "غوغل"، ولكن إذا قمت بالفعل بتثبيت أي منها، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن.

ووفقا للباحثين في شركة Quick Heal Security Lab للأمن السيبراني، يمكن لفيروس Joker لاحقا الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

ومثل المتغيرات السابقة، يمكنه أيضا الاشتراك في مواقع الويب التي تقدم خدمات مدفوعة، ما يعني أن المستخدمين يخاطرون بمفاجأة غير سارة في نهاية الشهر عندما يصلهم كشف حساب بطاقة الائتمان الخاصة.

تعبيرية
تعبيرية

وإذا كنت قلقا من هذا التهديد، فإليك قائمة التطبيقات المتأثرة به:

• Auxiliary Message

• Element Scanner

• Fast Magic SMS

• Free CamScanner

• Go Messages

• Super Message

• Great SMS

• Travel Wallpapers

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واكتشف Joker لأول مرة في عام 2019، لكنه عاد مؤخرا بشكل دراماتيكي. وفي الواقع، كشف باحثو الأمن السيبراني مؤخرا عن أنهم شهدوا "زيادة كبيرة" في التطبيقات التي تأتي مليئة ببرامج Joker الضارة.

وتقول شركة أمن الهواتف Zimperium، إنها شهدت أكثر من 1000 عينة جديدة من Joker منذ تقريرها الأخير عن المشكلة في عام 2020.

وتحذر الشركة من أن لصوص الإنترنت وجدوا بشكل روتيني طرقا جديدة وفريدة من نوعها لإدخال هذه البرامج الضارة في متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية.

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