عيب في هواتف آيفون 12 و 12 برو.. ما الحل؟

ينتظر العالم أن تعلن أبل عن هواتف آيفون الجديدة في الأيام القادمة، ولكن هذا الانتظار لم يمنع أبل من العناية بهواتف آيفون 12 و 12 برو التي تم بيعها منذ أكثر من عام.

فقد اكتشفت الشركة عيب صناعة في هواتف آيفون 12 و12 برو فقط، ويتسبب هذا العيب في عدم خروج الصوت من سماعة المكالمات عند استخدامها.

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وتؤثر هذه المشكلة في نسبة صغيرة للغاية من الهواتف التي تم بيعها في الفترة من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021.

سبب مشكلة الصوت

تقول أبل بأن المشكلة تظهر بسبب عيب صناعة في مستقبل الصوت الموجود في الهواتف.

وأن هذه المشكلة لا توثر إلا على هواتف آيفون 12 و12 برو.

ويعني هذا أن باقي عائلة آيفون 12 لا تعاني من هذه المشكلة، لذلك إن كنت تمتلك نموذج برو ماكس أو ميني فلا تقلق.

وعلى الرغم من كون المشكلة لا تظهر إلا مع نسبة قليلة من الهواتف.

إلا أن هذه النسبة القليلة قد تعني مئات الآلاف من الهواتف.

وذلك لأن أبل تبيع أكثر من مليون من الهواتف سنويًا، فإن ظهرت المشكلة في 1% من الهواتف، فهذا يعني أكثر من 10 آلاف هاتف.

كما أن الفترة التي حددتها أبل لظهور الهواتف المعطوبة كبيرة نسبيًا، فهي تغطي أغلب عمر هواتف آيفون 12.

لذلك يجب أن تتأكد إن كان هاتفك يعاني من المشكلة أم لا، ويمكنك فحص الهاتف بسهولة.

وذلك لأن المشكلة تظهر بشكل تلقائي وفي جزء حيوي من الهاتف، حيث تتوقف عن سماع صوت المكالمات فجأة.

بينما يظل الصوت يعمل بشكل طبيعي في جميع التطبيقات الأخرى.

وأعلنت أبل عن برنامج ضمان جديد خاص بالهواتف المعطوبة، حيث يمكنك التوجه لأقرب مركز خدمة أبل وتغيير القطعة المعطوبة.

وقد تقوم أبل في بعض الحالات باستبدال الهاتف تمامًا وإعطائك هاتفًا جديدًا، ولكن يمكن لمركز الخدمة فقط تحديد هذا الأمر.

لذلك إن وجدت المشكلة في هاتفك، فإن عليك التوجه لمركز دعم أبل لحجز موعد لصيانة هاتفك.

وقد قامت أبل بمد الضمان وبرنامج الإصلاح المجاني لهذه القطعة فقط لمدة عامين من تاريخ الشراء، وهذا لا يعني مد الضمان على جميع قطع الهاتف.

كما أن الشركة قد تطالبك بإصلاح القطع التالفة الأخرى في هاتفك، وذلك إن كانت القطع التالفة تعيق عملية الإصلاح.