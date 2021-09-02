جديد تويتر.. ميزة خاصة تدر أرباحا لـ "super follows"!

في خطوة قد تشكل نقلة نوعية في مسارها، بدأت منصة تويتر بطرح ميزة "المتابعين المتميزين" Super Follows، وهي خيار جديد يتيح للمستخدمين تحصيل رسوم على المحتوى الخاص بالمشتركين فقط.

ويمكن لصناع المحتوى نشر تغريداتهم على أن تصل إلى المتابعين المتميزين فقط. وتظهر التغريدات في الجداول الزمنية لهؤلاء المشتركين فقط.

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كما، تتاح الميزة، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي، حالياً عبر تطبيق المنصة لنظام iOS فقط. وتقتصر على مجموعة اختبار من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تقدموا لتجربتها.

ويمكن لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة وكندا متابعة حسابات Super Follow الموجودة في مجموعة الاختبار الأولية.

في موازاة ذلك، يتم تمييز المشتركين المدفوعين بشارة Super Follower خاصة تميزهم عن المتابعين غير المدفوعين.

وتظهر الشارة في الردود، ما يزيد من قدرة المتابع على التفاعل مباشرة مع الحسابات التي يختار دعمها.

أما بالنسبة للحسابات التي تم تشغيل Super Follows بها، يظهر الخيار مع زر مميز في صفحة الحساب.

مستخدمو IOS فقط

إلى ذلك، تخطط المنصة لطرح الميزة عبر iOS في المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة، وقالت إنها تكون متاحة عبر أندرويد والويب قريباً.

ويمكن لمستخدمي Super Follows تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولارات أو 9.99 دولارات شهرياً، مع معالجة المدفوعات من خلال Stripe.

وأوضحت المنصة أنه يمكن للمستخدمين كسب ما يصل إلى 97% من إيرادات الاشتراك بعد خصم رسوم الطرف الخارجي، حتى يصلوا إلى حد أرباح مدى الحياة يبلغ 50 ألف دولار عبر جميع منتجات تويتر لتحقيق الدخل.

وبعد الوصول إلى هذا الحد، قالت المنصة إن المستخدمين يمكنهم كسب ما يصل إلى 80 % من الإيرادات بعد خصم رسوم الطرف الخارجي.

ويمكن للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم ميزة Super Follows التقدم للحصول على قائمة انتظار ضمن علامة تبويب تحقيق الدخل في تطبيق المنصة.

من المؤهل؟

ولكي تكون مؤهلاً، يجب أن يكون لدى الأشخاص ما لا يقل عن 10 آلاف متابع. وأن يكونوا بعمر 18 عاماً على الأقل.

كما يجب أن يكونوا قد قاموا بالتغريد 25 مرة في آخر 30 يوماً. مع الوجود في الولايات المتحدة. والالتزام بسياسة المنصة للمتابعين المتميزين.

وتستكشف المنصة العديد من استراتيجيات تحقيق الدخل لصناع المحتوى مؤخراً. بما في ذلك ميزة الإكراميات والغرف الصوتية المدفوعة وقسم التسوق وزر الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

وأضافت تويتر أنها تخطط لإضافة رسائل إخبارية واشتراكات مجهولة وغرف صوتية حصرية وخطط اشتراك تشبه Patreon إلى الميزة الجديدة.