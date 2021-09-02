.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جديد تويتر.. ميزة خاصة تدر أرباحا لـ "super follows"!

  • الخط
تويتر (آيستوك)
تويتر (آيستوك)

جديد تويتر.. ميزة خاصة تدر أرباحا لـ "super follows"!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة قد تشكل نقلة نوعية في مسارها، بدأت منصة تويتر بطرح ميزة "المتابعين المتميزين" Super Follows، وهي خيار جديد يتيح للمستخدمين تحصيل رسوم على المحتوى الخاص بالمشتركين فقط.

ويمكن لصناع المحتوى نشر تغريداتهم على أن تصل إلى المتابعين المتميزين فقط. وتظهر التغريدات في الجداول الزمنية لهؤلاء المشتركين فقط.

لصناع المحتوى.. "تويتر" تطلق غرف الصوت المباشر المدفوعة تكنولوجيا لصناع المحتوى.. "تويتر" تطلق غرف الصوت المباشر المدفوعة

كما، تتاح الميزة، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي، حالياً عبر تطبيق المنصة لنظام iOS فقط. وتقتصر على مجموعة اختبار من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تقدموا لتجربتها.

ويمكن لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة وكندا متابعة حسابات Super Follow الموجودة في مجموعة الاختبار الأولية.

في موازاة ذلك، يتم تمييز المشتركين المدفوعين بشارة Super Follower خاصة تميزهم عن المتابعين غير المدفوعين.

تويتر (آيستوك)
تويتر (آيستوك)

وتظهر الشارة في الردود، ما يزيد من قدرة المتابع على التفاعل مباشرة مع الحسابات التي يختار دعمها.

أما بالنسبة للحسابات التي تم تشغيل Super Follows بها، يظهر الخيار مع زر مميز في صفحة الحساب.

مستخدمو IOS فقط

إلى ذلك، تخطط المنصة لطرح الميزة عبر iOS في المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة، وقالت إنها تكون متاحة عبر أندرويد والويب قريباً.

ويمكن لمستخدمي Super Follows تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولارات أو 9.99 دولارات شهرياً، مع معالجة المدفوعات من خلال Stripe.

وأوضحت المنصة أنه يمكن للمستخدمين كسب ما يصل إلى 97% من إيرادات الاشتراك بعد خصم رسوم الطرف الخارجي، حتى يصلوا إلى حد أرباح مدى الحياة يبلغ 50 ألف دولار عبر جميع منتجات تويتر لتحقيق الدخل.

وبعد الوصول إلى هذا الحد، قالت المنصة إن المستخدمين يمكنهم كسب ما يصل إلى 80 % من الإيرادات بعد خصم رسوم الطرف الخارجي.

ويمكن للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم ميزة Super Follows التقدم للحصول على قائمة انتظار ضمن علامة تبويب تحقيق الدخل في تطبيق المنصة.

تويتر (آيستوك)
تويتر (آيستوك)

من المؤهل؟

ولكي تكون مؤهلاً، يجب أن يكون لدى الأشخاص ما لا يقل عن 10 آلاف متابع. وأن يكونوا بعمر 18 عاماً على الأقل.

كما يجب أن يكونوا قد قاموا بالتغريد 25 مرة في آخر 30 يوماً. مع الوجود في الولايات المتحدة. والالتزام بسياسة المنصة للمتابعين المتميزين.

وتستكشف المنصة العديد من استراتيجيات تحقيق الدخل لصناع المحتوى مؤخراً. بما في ذلك ميزة الإكراميات والغرف الصوتية المدفوعة وقسم التسوق وزر الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

وأضافت تويتر أنها تخطط لإضافة رسائل إخبارية واشتراكات مجهولة وغرف صوتية حصرية وخطط اشتراك تشبه Patreon إلى الميزة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد