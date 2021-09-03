ميزات لم تكن تعرفها.. Android و iOS سرقوا من بعضهما

تتشابه الكثير من الميزات بين نظامي آندرويد وiOS، وقد تزايد هذا التشابه مع إطلاق iOS 14، حيث بدأ الناس يتحدثون عن حصول أبل على بعض الأفكار من آندرويد.

ولعل في الأمر شيء من الصحة، لا سيما وأن مؤسس أبل ستيف جوبز الشهير، عرف بتأكيده أنه لم يكن ينفر من سرقة فكرة رائعة أو اثنتين!

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وقد ظهرت بعض الميزات المتقاربة سواء على iPad قبل iPhone، أو في إصدارات Android من Samsung و LG ، بحسب ما أوضح موقع "Popular Science".

ولأخذ فكرة أشمل عن هذا التقارب "المشبوه" في الميزات، نقدم في ما يلي بعض الأمثلة :

التنقل بالإيماءات

في عام 2017، تخلص iPhone X من زر الصفحة الرئيسية وقدم طريقة جديدة تماماً للتنقل بين التطبيقات مثل التمرير لأعلى للعودة إلى الصفحة الرئيسية (Home)، أو السحب لأعلى مع الاستمرار لمشاهدة التطبيقات الحديثة، وما إلى ذلك.

ويبدو أن فريق Google قد أحب أسلوب التنقل الجديد، لأن Android اعتمدت مجموعة مماثلة من الإيماءات لكل من Android 9 و Android 10.

عدم الإزعاج

يعد وضع عدم الإزعاج عنصراً أساسياً في الهواتف الحديثة، مما يمنحك فترة راحة قصيرة من فيض الإخطارات (Notifications) التي عادةً ما تهز هاتفك بدون توقف.

وكانت هذه ميزة أضافتها Apple أولاً إلى iOS 6 في عام 2012. واستغرقت Google وقتها وأضفتها إلى نظام التشغيل الخاص بها في عام 2014 مع إطلاق Android 5.0 Lollipop.

تحديثات عبر واي وفاي

وبالعودة إلى عام 2011، عندما أصدرت Apple iOS 5، الإصدار الأول من نظام التشغيل الخاص بها والذي يمكن تحديثه عبر Wi-Fi دون مطالبتك بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر ومزامنته مع iTunes.

كذلك، كان هذا إنجازاً رائعاً في ذلك الوقت، نظراً لأن شبكة Wi-Fi لم تكن بالسرعة التي هي عليه الآن. لكنها لم تكن صيحة كبيرة فقد كان مستخدمو Android يقومون بالفعل بتحديث أجهزتهم بذات الطريقة لعدة سنوات.

الكاميرا الأمامية (سلفي)

وصلت أبل إلى هذه الميزة أولاً إذ كان iPhone 4 من يونيو 2010 هو الأول بكاميرا أمامية، لكن هواتف Android لم تحصل على دعم رسمي لكاميرا سيلفي حتى Android 2.3 Gingerbread ، الذي تم إطلاقه في ديسمبر من نفس العام.