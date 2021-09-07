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مفاجأة جديدة من واتساب.. "تقنية ثورية" لنقل الدردشات

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مفاجأة جديدة من واتساب.. "تقنية ثورية" لنقل الدردشات

دبي - العربية.نت

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يواصل واتساب مفاجأة مستخدميه بين الفينة والأخرى بميزات أو حتى تقنيات جديدة.

فقبل أيام، أعلن تطبيق التراسل الفوري عن إطلاقه "تقنية ثورية" لنقل الدردشات من نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" إلى نظام تشغيل "أندرويد".

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ووفق تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، فقد أبرم واتساب اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتوفير "مفتاح النقل" الجديد من نوعه.

كما قالت إدارة واتساب إنه "من خلال تلك التقنية الجديدة سيكون من الممكن نقل كافة معلومات حسابك على واتساب بدءاً من صورة ملف التعريف إلى الدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات".

تحميل أحدث الإصدارات

غير أن الأجهزة التي ستخضع لعملية النقل الجديدة ستحتاج إلى تحميل أحدث إصدارات واتساب قبل بدء عملية النقل.

إلى ذلك سيكون لزاماً على مستخدمي واتساب اللجوء إلى خدمات التخزين السحابي سواء في هواتف "آيفون" المعروفة باسم "آي كلاود" أو مختلف خدمات التخزين السحابي على "أندرويد" لنقل دردشاتهم بسهولة.

يأتي هذا بعد إعلان شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن تضمين تقنية جديدة في هواتفها تمكن من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي "واتساب" على "آيفون" إلى هواتف "سامسونغ" المختلفة.

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