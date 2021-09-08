لاستخدام واتساب باحترافية.. إليك نصائح رائعة!

يأتي تطبيق المراسلة الشهير واتساب المملوك لشركة فيسبوك بالعديد من الميزات التي تسهل التواصل بين الأشخاص. ويعد التطبيق الآن من أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في العالم بعدد مستخدمين شهري يصل إلى 2 مليار مستخدم.

وفيما يلي بعض من أبرز الميزات والحيل التي يمكن تفعيلها في التطبيق لاستخدامه باحترافية وتحسين الخصوصية وتحقيق أقصى استفادة منه.

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1- تفعيل ميزة الرسائل المختفية

تتيح لك ميزة الرسائل المختفية في واتساب الحفاظ على خصوصيتك. وذلك من خلال حذف الرسائل في المحادثات تلقائياً بعد مرور سبعة أيام. ويمكن لأي مستخدم تشغيل الميزة في الدردشات الفردية، بينما يمكن لمسؤولي المجموعة تشغيل الميزة في الدردشة الجماعية.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- قم بالدخول إلى أي دردشة فردية ومن ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار عرض جهة الاتصال.

- انتقل للأسفل ثم قم بتحديد خيار الرسائل المختفية.

- في الشاشة التي تظهر لك حدد خيار تفعيل.

- ارجع للدردشة مرة أخرى لتجد رسالة تفيد بتفعيل الميزة.

ولن يحذف تفعيل الميزة الرسائل القديمة. ولن يؤثر إلا في الرسائل الجديدة سواء قمت بتفعيلها أنت أو أي طرف آخر تتواصل معه.

2- أرشفة المحادثات في واتساب

تتيح لك ميزة أرشفة المحادثات في التطبيق إخفاء الرسائل الفردية أو الجماعية دون حذفها. وهي طريقة مفيدة لتنظيم الشاشة الرئيسية للتطبيق إذا كانت لديك الكثير من المحادثات الفردية والجماعية.

3- إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط

يحفظ تطبيق واتساب جميع الوسائط المرسلة في هاتفك بمجرد فتحها. ويؤدي هذا الأمر إلى استهلاك مساحة التخزين، ومن أجل إيقاف ذلك اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من الشاشة.

- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات.

- حدد خيار الحساب ثم اضغط على البيانات والتخزين.

- ضمن قسم التنزيل التلقائي للوسائط يمكنك تحديد إذا كنت ترغب في تنزيل الوسائط سواء كنت تستخدم اتصال البيانات أو الشبكة اللاسلكية.

4- استخدام واتساب عبر أجهزة متعددة

يمكنك استخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل macOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق، وذلك عبر ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية دون الحاجة للاستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي.

5- تعديل إعدادات الخصوصية

يمكن أن تكشف إعدادات الخصوصية الافتراضية في واتساب عن الكثير من المعلومات عنك، مثل ما إذا كنت قد قرأت الرسالة ومتى شاهدتها آخر مرة.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تكشف تفاصيل الحساب مثل صورتك. وإذا كنت ترغب في التحكم بمن يرى بياناتك عند استخدام التطبيق اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من الشاشة.

- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات.



- حدد خيار الحساب ثم اضغط على خيار الخصوصية.

- في هذه الشاشة يمكنك تعيين من يمكنه رؤية صورتك حسابك وآخر اتصال لك وغيرها من إعدادات الخصوصية.