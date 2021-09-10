كيف يمكنك حذف بيانات الموقع من صور آيفون التي ترسلها؟

تحتوي جميع صور آيفون التي ترسلها إلى أصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مجموعة من بيانات Metadata التي لا تراها بعينك.

وتشمل هذه البيانات مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالصورة مثل الموقع الذي التقطت فيه الصورة والوقت بالتفصيل.

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كما تضم مجموعة بيانات متعلقة بعدسة التصوير مثل نوع الكاميرا والعدسة وفتحة العدسة وبعض البيانات الأخرى.

وتستخدم مواقع مشاركة الصور هذه البيانات في تصنيف الصور وجعل الوصول إليها أسهل قليلًا.

خطورة ترك بيانات الموقع والمكان في الصور

يعتبر البعض بيانات الموقع والمكان والتاريخ اختراقًا لخصوصيتهم، وقد حدث في 2010 أن تمكن مجموعة من المعجبين من الوصول إلى منزل Adam Savage عبر صورة شاركها لسيارته في تويتر.

وقد تسببت هذه الحادثة في إزعاج كبير للسيد Adam مقدم برنامج Mythbusters المعروف.

وهذا دفع تويتر لإزالة بيانات المكان من الصور تلقائيًا ودون تدخل من المستخدم وهذا على عكس معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما أن منصات مشاركة الصور بشكل رئيسي مثل imgur وغيرها لا تزيل هذه البيانات، وهذا ما قد يتسبب في إزعاج للمستخدمين.

لذلك يجب أن تقوم بإزالة بيانات المكان الموجودة في صورك إن كنت من محبي الخصوصية وترغب في الحفاظ عليها.

خطوات إزالة بيانات الموقع من صور آيفون

تهتم آبل بالخصوصية كثيرًا، ولذلك تحاول دائمًا إضافة ميزات تحمي خصوصية المستخدمين.

وتسمح لك آبل بإزالة بيانات الموقع من صور آيفون وآيباد قبل مشاركتها مباشرةً.

وذلك عبر الضغط على زر الاختيارات في نافذة المشاركة، وتستطيع من هذه النافذة إزالة بيانات الموقع فقط أو جميع البيانات.

وتأتي مشاركة بيانات الموقع مفعلة تلقائيًا في أنظمة iOS 13\14 ولكن في iOS 15 تم إغلاقها تلقائيًا.

إزالة البيانات من صور أجهزة ماك

يمكنك أن ترسل الصور وتشاركها عبر أجهزة ماك بوك الخاصة بك أيضًا، ولكن قبل ذلك تحتاج إلى إزالة بيانات الموقع منها.

ويمكنك ذلك عبر تطبيق الصور الخاص بالنظام، حيث تتوجه إلى إعدادات التطبيق وفي قسم الإعدادات العامة تجد اختيارًا لإزالة بيانات الموقع من الصور.

كما تستطيع إزالة بيانات الموقع عبر تصدير الصور وتحويل تنسيقها من خلال تطبيق الصور ذاته.

وذلك عبر اختيار تصدير الصور وبعد ذلك إزالة بيانات الموقع من الصورة الناتجة كما ترى.

وتعتبر هذه الخطوة هامة لمحبي مشاركة الصور والحفاظ على خصوصيتهم.

وهذا يجب أن يكون اهتمام الجميع في جميع بقاع العالم الرقمي.