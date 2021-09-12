استطلاع.. مستخدمو أندرويد غير مهتمين بآيفون 13

من المرتقب أن تأتي سلسلة هواتف آيفون 13 القادمة بالعديد من الميزات والتحسينات التي تشمل شاشة وكاميرات محسنة وعمر بطارية أطول وميزة الاتصال بالأقمار الصناعية.

رغم ذلك، وجد استطلاع حديث أن هذه التحسينات الجديدة ليست مغرية بما يكفي لجذب مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

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وأوضح الاستطلاع أن عدد الأشخاص غير المهتمين بالترقية إلى هاتف آيفون 13 يصل إلى 80 %، وفقاً لمسح أجرته شركة SellCell.

انخفاض عدد الراغبين بالترقية

إلى ذلك، أجاب 18% من المستطلعة آراؤهم بأنهم يفكرون بالترقية إلى النموذج الجديد، وهو ما يمثل خُمس مستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

ويمثل هذا الرقم انخفاضاً كبيراً مقارنة بالاستطلاع الذي قامت به الشركة في العام الماضي، وفقاً لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ووجد المسح الجديد أن 32 % ذكروا أنهم لن يقوموا بالترقية بسبب غياب ميزة قارئ بصمات الأصابع في عالم أصبح فيه ارتداء قناع الوجه ضرورة.

فيما كانت ميزة فحص الصور في خدمة آيكلاود السبب في عدم تفكير 10 % من المستخدمين بالترقية.

أسباب أخرى

وتنوعت الأسباب الأخرى مثل إمكانيات التخصيص المحدودة في نظام iOS وعدم وجود دعم لتطبيقات التحميل الجانبي. ووجود هواتف أندرويد أفضل من هاتف آيفون 13.

كذلك، ذكر 18% أنهم يفكرون في الترقية وتنوعت أسبابهم ما بين دعم تحديثات البرامج وتصحيحات الأمان الذي يصل إلى 6 سنوات، وتكامل النظام البيئي بين أجهزة آبل. وحماية أفضل للخصوصية بالإضافة إلى أسعار هواتف آبل مقارنة بهواتف أندرويد الرائدة.

الترقية إلى آيفون الجديد

في السياق، أفادت نسبة 44 % من مستخدمي نماذج هواتف آيفون الحاليين في الاستطلاع نفسه بأنها أكثر استعداداً للترقية إلى النموذج القادم.

جدير بالذكر أن شركة آبل تعمل على زيادة إنتاج نماذج هواتف آيفون 13 إلى 90 مليون وحدة حتى نهاية العام. وذلك بزيادة قدرها 20 % عن العام الماضي مع توقع ارتفاع الطلب على نماذج هواتف آيفون الجديد.