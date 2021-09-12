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لحماية ماك بوك من الحرارة المرتفعة.. إليك نصائح بسيطة!

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لحماية ماك بوك من الحرارة المرتفعة.. إليك نصائح بسيطة!

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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تعتبر درجة حرارة ماك بوك أحد أهم العوامل التي يجب أن تهتم بها في حواسيب آبل، وذلك لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في ضرر دائم للجهاز. لذا يجب أن تحافظ على الحواسيب بعيدة عن درجات الحرارة المرتفعة، وأن تحميها من ارتفاع درجة الحرارة التي تضرها.

لكن أغلب حواسيب ماك بوك تأتي مصنعة من مواد ناقلة للحرارة، كما تأتي بعض الحواسيب بتوزيع حراري سيئ، مما يتسبب في ضرر دائم لأجهزة آبل، وذلك لأن الجهاز يحتفظ بحرارته داخله.

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وقد عملت آبل جاهدة على حل هذه المشكلة مع الأجهزة الجديدة، وحاولت تحسين التوزيع الحراري بشكل كبير لها. غير أنه يجب عليك أن تساعد جهازك في الحفاظ على درجة حرارته عبر اتباع النصائح التالية:

تثبيت التحديثات الجديدة دائماً

يجب أن يعمل جهازك دائماً بأحدث نسخة متوافرة من نظام تشغيل ماك، لأن آبل تحل مشاكل الحرارة ومشاكل التشغيل بشكل مستمر عبر هذه التحديثات. ويمكنك تثبيت التحديثات الجديدة أولاً بأول عبر مدير التحديثات في النظام، أو عبر تثبيت نسخة أحدث من النظام.

كما ينصح بأن تقوم بتثبت نسخة أحدث من النظام في حالة التحديثات الكبيرة مثل Monterey، لكن التحديثات الدورية يمكنك تثبيتها من مدير التحديثات.

تقليل درجة الحرارة عبر ملحقات الجهاز

تنصح آبل المستخدمين دائماً باستخدام الملحقات الأصلية الخاصة بالجهاز، والتي يمكنك إيجادها بسهولة عبر متاجر آبل أو المتاجر المعتمدة. لذلك يجب ألا تستخدم مصادر طاقة غير موثوق منها وغير معتمدة من آبل، حيث تسبب هذه الملحقات في ضرر دائم للجهاز.

ويجب أيضاً ألا تستخدم أغطية الحماية السيئة التي تعمل على الاحتفاظ بحرارة الجهاز أو تغطي منافذ التهوية الخاصة به.

مكتب العمل المثالي

تأتي حواسيب آبل بتصميم أنيق للغاية وعملي جداً، يشجع المستخدمين على استخدام الجهاز في أي مكان. إلا أن استخدام الحاسوب في مكان سيء أو ذي حرارة مرتفعة قد يتسبب بارتفاع حرارة الجهاز وتلفه.

كما يجب ألا تستخدم الجهاز على الأسطح غير المستوية أو سيئة التهوية والتي تغلق فتحات التهوية الخاصة بالجهاز.

وإذا كنت تعمل لفترات طويلة باستخدام حاسوبك، فمن الأفضل شراء منصة عمل خاصة به. وتأتي بعض منصات العمل مع مراوح تعمل على تهوية الجهاز وتبريده، وينصح باقتنائها في حالة كنت تعمل في مكان حار.

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