آبل تكشف عن آيفون 13.. المواصفات الكاملة للجهاز الجديد

أعلنت شركة آبل رسميًا عن هاتفها الأحدث آيفون 13، ويشمل نسختين: نموذج بقياس 6.1 إنش العادي ونموذج ميني بحجم 5.4 إنشات.

وشاشة الهاتف من طراز Super Retina XDR وهي عبارة عن لوحة OLED، وتأتي جوانب الشاشة من الألومنيوم محاطة بلوحين من الزجاج.

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ويبدأ سعر الجهاز من 829 دولار لجهاز آيفون 13 و 729 دولار لجهاز آيفون 13 ميني الأصغر. وتم تعزيز خيارات التخزين لنماذج هذا العام، حيث تقدم الشركة تكوينات 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت للنموذجين.

وتبدأ الطلبات المسبقة لجهاز آيفون 13 وآيفون 13 ميني يوم الجمعة، 17 سبتمبر، قبل تاريخ الإصدار في 24 سبتمبر.

وليس هناك الكثير من الميزات أو التغييرات الجذرية الجديدة في الهاتف. وبدلاً من ذلك، يعتبر آيفون 13 أقرب إلى نموذج آيفون القديم S، حيث يقدم بعض التحسينات على تصميم العام الماضي بدلاً من الميزات الجديدة الضخمة.

ولكن على عكس آيفون 12، الذي شهد إعادة تصميم كبيرة، فإن آيفون 13 يتمتع بنفس المظهر الواسع مثل نموذج العام الماضي. ولكن مع وجود نتوء Face ID أصغر حجمًا بنسبة 20 في المئة، مما يعني أنه يشغل مساحة أقل في الجزء العلوي من هاتفك.

وهناك معالج أقوى A15 Bionic، الذي تقول الشركة إنه أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من شريحة A14 Bionic العام الماضي.

ولا تزال شريحة 5 نانومتر، ولا تزال وحدة معالجة مركزية سداسية النواة (مع اثنتين من النوى العالية الأداء وأربعة نوى العالية الكفاءة). ولكن الشركة تقول إنها أسرع وحدة معالجة مركزية في هاتف ذكي، أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المئة من المنافسة. وتقول أيضًا أن الرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة من منافسيها.

ويأتي التغيير الأكبر في شكل تقنية كاميرا آيفون 12 برو ماكس للعام الماضي. إذ حصل آيفون 13 على نفس الكاميرا المحسنة التي طرحتها الشركة لأول مرة مع أكبر هاتف ذكي لها في عام 2020، مع مستشعر أكبر للكاميرا العريضة بنسبة 47 في المئة عن العام الماضي، مما يسمح لها بالتقاط مزيد من الضوء في البيئات المظلمة مع ضوضاء أقل.

المستشعر الواسع الجديد عبارة عن عدسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.6. بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 أسرع ومجال رؤية 120 درجة.

ويحتوي آيفون 13 أيضًا على تقنية تثبيت تحويل جهاز الاستشعار التي قدمتها الشركة العام الماضي عبر آيفون 12 برو ماكس. التي تحرك المستشعر العريض فعليًا لتقليل الاهتزازات.

وتحصل الكاميرات الجديدة أيضًا على ميزة ملفات التعريف الفوتوغرافية التي قدمتها الشركة مع نموذجي آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس. التي تتيح لك تخصيص مظهر صورك بشكل أكبر لمزيد من الاتساق عبر اللقطات.

وقدمت الشركة أيضًا الوضع السينمائي الجديد للفيديو، الذي يسمح بتأثير تركيز الحامل لتغيير التركيز أثناء الفيديو.

وعند تسجيل مقطع فيديو، ينقل الوضع السينمائي التركيز تلقائيًا أثناء التصوير في الوقت الفعلي. ويحول التركيز بذكاء عندما يدخل الأشخاص الإطار أو يبتعدون عن الكاميرا.

وتتمكن أيضًا من تغيير التركيز يدويًا أو قفل التركيز على كائن معين لتحكم أكثر دقة أيضًا. وتتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بدعم الوضع السينمائي.

وتعهدت الشركة أيضًا بأداء 5G محسّن مقارنةً بجهاز آيفون 12، مع المزيد من دعم النطاق لتجارب 5G دولية أفضل. وسيدعم آيفون 200 شركة اتصالات في أكثر من 60 دولة ومنطقة بحلول نهاية العام.

وتوفر تشكيلة آيفون 13 الجديدة أيضًا عمرًا أفضل للبطارية. إذ يحصل آيفون 13 ميني على عمر بطارية أطول بمقدار 1.5 ساعة من آيفون 12 ميني. في حين أن آيفون 13 يحصل على عمر بطارية أطول يصل إلى 2.5 ساعة مقارنة بجهاز آيفون 12. وذلك بفضل البطاريات الأكبر وأداء أفضل من A15 Bionic وتحسينات إضافية للبرامج.

كما أطلقت شركة آبل جهاز آيباد ميني الجديد كليًا الذي يتميز بإطار جديد مع حواف أضيق وزوايا دائرية