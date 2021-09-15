أعلنت شركة أبل عن Apple Watch Series 7، التي تبدو مختلفة قليلاً عن سابقاتها وتتميز بشاشة Retina معاد تصميمها مع مساحة شاشة أكبر بكثير وحدود أرق، مما يجعلها أكبر شاشة وأكثرها تقدمًا.

وتسمح الحدود الأضيق للشاشة بتكبير مساحة الشاشة، مع الحد الأدنى من تغيير أبعاد الساعة نفسها. وبالرغم من أن الساعة ليست أكبر. ولكن كل شيء عليها يجب أن يكون أكثر قابلية للقراءة.

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وتم تحسين تصميم Apple Watch Series 7 بزوايا أكثر نعومة واستدارة، وتتميز الشاشة بحافة انكسارية تجعل وجوه وتطبيقات الساعة بملء الشاشة تبدو متصلة بسلاسة مع انحناء الهيكل.

وتتميز Apple Watch Series 7 أيضًا بواجهة مستخدم محسّنة للشاشة الأكبر، مما يوفر إمكانية قراءة أكبر وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى وجهين فريدين للساعة – Contour و Modular Duo – المصممين خصيصًا للجهاز الجديد.

وتكون الحواف المحيطة بالشاشة أقل نحافة عند 1.7 ميليمتر فقط، ووضع الشاشة الذي يعمل دائمًا أكثر سطوعًا بنسبة 70 في المئة.

وتدعي الشركة أنه يمكنك ملء 50% من النص عبر الشاشة أكثر من السلسلة 6. وتعني الشاشة الجديدة أيضًا طرقًا جديدة للتفاعل، باستخدام لوحة مفاتيح كاملة تدعم التمرير السريع.

ولا تعني الشاشة الأكبر أنها أكثر حساسية، إذ تدعي الشركة أنها مقاومة للتشقق ولديها الآن تصنيف IP6X لمقاومة الغبار وتحافظ على تصنيف مقاومة الماء WR50، مما يعني أنها يجب أن تكون قادرة على الغمر في الرمال على الشاطئ أو التعامل مع البيئات الأخرى المتربة.

وتواصل الساعة الأحدث تقديم أدوات لا غنى عنها للصحة والعافية، بما في ذلك مستشعر القلب الكهربائي وتطبيق ECG 3 وحساس الأكسجين في الدم والتطبيق.

وانتقلت الساعة الصغيرة من 40 ميليمتر إلى 41 ميليمتر والساعة الكبيرة من 44 ميليمتر إلى 45 ميليمتر. وهذا يجعل هذه الساعات أكبر ساعات الشركة حتى الآن.

ساعة أبل الذكية الجديدة تتمتع بمظهر جديد تمامًا

أصبحت الساعة الصغيرة الآن أصغر بمقدار 1 ميليمتر فقط من أكبر ساعة تم طرحها في عام 2014.

ولكن لا ينبغي أن تعني الحافظات الأكبر حجمًا وجود جهاز أكبر عبر معصمك. ويجب أن تتمتع Apple Watch Series 7 بعمر بطارية أطول بكثير. وتوفر السلسلة 6 عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

وبصرف النظر عن التغييرات المذكورة أعلاه، فإن السلسلة 7 تشبه كثيرًا السلسلة 6: نفس المستشعرات والمعالجات ولم يتم إعادة تصميم المربع الكبير الذي ترددت شائعات عنه.

ومثل السلسلة 6، توفر السلسلة 7 الجديدة عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة. وتتضمن شاحنًا يتم شحنه عبر USB-C بدلاً من USB-A. مع شحن أسرع بنسبة تصل إلى 33 في المئة.

علاوة على ذلك تدعي الشركة أن ثماني دقائق من الشحن تمنحك ما يصل إلى ثماني ساعات من عمر البطارية.

وتأتي الساعة بخمسة ألوان إجمالية، الأسود والذهبي والأزرق والأحمر المعتاد. بالإضافة إلى اللون الأخضر الداكن الذي يبدو متزامنًا مع الدعم القوي الجديد.

وإلى جانب تحديثات Apple Watch المتميزة، أضافت الشركة أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى Watch OS 8.

ويكون لركوب الدراجات في الهواء الطلق الآن دعمًا أفضل. ويجب أن يوقف التمرين تلقائيًا عند التوقف عند الضوء أو لمجرد أخذ استراحة.

ويظهر دعم السقوط الآن أيضًا في التدريبات. لذلك إذا تعثرت أثناء التمرين، فإن الساعة قادرة على الاتصال بخدمات الطوارئ.

علاوة على ذلك تبدأ السلسلة 7 الجديدة بسعر 399 دولارا. وتتوفر في وقت لاحق من هذا الخريف.

وقالت الشركة: تقدم Apple Watch Series 7 تحسينات كبيرة بدءًا من أكبر شاشاتنا وأكثرها تقدمًا ووصولاً إلى المتانة المعززة وشحن أسرع، مما يجعل أفضل ساعة ذكية في العالم أفضل من أي وقت مضى. مدعومة بنظام watchOS 8، توفر Apple Watch إمكانات جديدة مفيدة لمساعدة العملاء على البقاء على اتصال وتتبع النشاط والتدريبات وفهم صحتهم وعافيتهم بشكل أفضل.