أفضل ألعاب المغامرات للهواتف الذكية في 2021

أصبحت منصة الهواتف الذكية إحدى أهم منصات الألعاب في السنوات الأخيرة. وذلك لأن مواصفاتها أصبحت تسمح لها بتقديم أداء مرضي إلى حد كبير، وجعلتها قادرة على تحمل الرسومات القوية. واليوم نتناول مجموعة من أهم ألعاب المغامرات للهواتف الذكية.

ويعرف تصنيف ألعاب المغامرة بأنه أحد أهم تصنيفات الألعاب وأكثرها جذبًا للاعبين. حيث إنها تقدم تجربة لعب مسلية ومفيدة في بعض الأحيان. هذا في حين أن بعضها يقدم رسومات ممتازة.

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ولعل تصنيف ألعاب المغامرة قد تأثر سلبًا بالتغييرات التي وقعت على عالم الألعاب. حيث إن تحديد ألعاب المغامرة وتفريقها عن باقي الألعاب أصبح صعبًا إلى حد كبير. لذلك نشارككم في هذا المقال أهم الألعاب المتعلقة بهذا التصنيف عمومًا.

أفضل ألعاب المغامرات للهواتف الذكية

1– لعبة Frostrune

تعد لعبة Frostrune واحدة من ألعاب المغامرة البارزة، والتي تقدم قصة جذابة قادرة على جذب اهتمام اللاعب من أول لحظة يبدأ فيها في اللعب. وتقص اللعبة قصة ذات خلفية تاريخية متمحورة حول السحر والأحداث الغريبة. اضغط هنا لمشاهدة مقطع اللعبة.

2– لعبة Life is Strange

تعرف لعبة Life is Strange بأنها واحدة من أبرز ألعاب المغامرات على الإطلاق. وتتمحور اللعبة حول القصة بشكل كامل. ولا شك أن اللعبة قد حققت نجاحا كبيرا على جميع المنصات. كما أنها توفرت للحاسب الشخصي ومنصات الألعاب المنزلية كذلك.

3– لعبة Machinarium

تعتمد هذه اللعبة أيضًا على القصة المثيرة للاهتمام، وتتناول قصة إنسان آلي وحيد يعيش في مستقبل غريب. وحققت هذه اللعبة نجاحًا كبير في الفترة الأخيرة، لذلك ننصح بتجربتها. ويمكنك مشاهدة إعلان اللعبة من هنا.

4– لعبة The First Tree من أبرز ألعاب المغامرات

تقدم هذه اللعبة تجربة لعب غريبة ومثيرة للاهتمام إلى حد كبير. وتقص قصة طفل يحاول أن يعثر على والده ضمن عالم غريب ومصمم باحترافية شديدة. وتركز هذه اللعبة على الرسومات وأدائها إلى حد بعيد إلى جانب القصة والحبكة.

5– لعبة GRIS

حققت لعبة GRIS نجاحًا فائقًا في السنوات الأخيرة. وهي لعبة مغامرة لا تعتمد على التحديات بل تعتمد بصورة أساسية على عرض القصة المميزة في ظل وجود رسومات إبداعية واحترافية إلى حد كبير. كما تقدم اللعبة أيضًا عناصر عديدة مثل المنصات وتقمص الأدوار. شاهد الفيديو.

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6– لعبة Orwell’s Animal Farm

جذبت هذه اللعبة اهتمام اللاعبين المهتمين بالأدب العالمي. لأنها تحاكي قصة رواية مزرعة الحيوان للكاتب العظيم جورج أورويل. كذلك فهي تقدم رسومات إبداعية إلى حد كبير مع بعد سياسي واضح، تمامًا مثل الرواية الأصلية.