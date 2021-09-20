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تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فورا

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احتيال سيبراني
تعبيرية

تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فورا

قد يسبب كارثة تهدد الأموال وقد تعرض المستخدمين إلى الوقوع في فخ الابتزاز

العربية.نت

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حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف "أندرويد" من برنامج ضار للغاية وشديد الخطورة على حسابات الأشخاص البنكية، ما قد يسبب كارثة تهدد الأموال وقد تعرض المستخدمين إلى الوقوع في فخ الابتزاز، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express البريطانية.

وفي تحذير عاجل لمليارات من مستخدمي "أندرويد" حول العالم، كشف الخبراء من أن البرنامج الضار يعرف باسم S.O.V.A وتم ملاحظته لأول مرة الشهر الماضي، ويعتمد على فيروس إلكتروني trojan ، وهناك مستخدمون بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعبر أوروبا، تأثروا بالبرنامج الضار، وذلك بسبب التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.

ويحاول المتسللون باستخدام S.O.V.A سرقة المعلومات الشخصية من خلال هجمات keylogging والتلاعب بالإشعارات، بالإضافة إلى سرقة ملفات تعريف الارتباط، وقد ينتهي بهم الأمر إلى سرقة التفاصيل المصرفية للمستخدمين وكلمات المرور، وقد يتسبب ذلك في تدمير الهواتف وتلفها عبر إعطاء المتسللين أوامر خاطئة والسيطرة على الهاتف.

خطأ شائع هو السبب

وأكد الخبراء، أنه في بعض الأحيان يسمح المستخدمون لمواقع الويب بتخزين معلوماتهم الشخصية، حتى لا يضطرون إلى الاستمرار في تسجيل الدخول بشكل متكرر، وهو الخطأ الذي يستغله المتسللون أو الهاكرز من أجل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية واختراق حساباتهم المختلفة على الإنترنت.

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وSova تعني "بومة" باللغة الروسية، ويعتقد الخبراء أن الاسم تم اختياره بسبب قدرة الطائر على مطاردة الفريسة، وهو برنامج يعمل على اختراق الحسابات المصرفية وسرقتها عبر الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، كما شدد خبراء الأمن السيبراني على أنه "يجب تنزيل التطبيقات من متجر "غوغل" وليس عبر مواقع الويب غير المألوفة، وعدم الضغط على أي روابط مرسلة في رسائل نصية".

وعادة ما يعمل المتسللون على اصطياد المستخدمين من خلال التصيد الاحتيالي، إذ يتم إرسال رسائل نصية زائفة أو مكالمات هاتفية من مواقع مزيفة خاصة بالهدايا والمبيعات، مما يعرض الأشخاص للسرقة، لذا يشدد خبراء الأمن السيبراني على عدم إعطاء أي بيانات عبر الهاتف أو فتح روابط غير آمنة حتى لو كانت مرسلة من الأصدقاء.

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