.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انتبهوا.. هذا ما يفعله مرشد تيسلا الآلي بالسائقين

  • الخط
سيارة تيسلا (فرانس برس)
سيارة تيسلا (فرانس برس)

انتبهوا.. هذا ما يفعله مرشد تيسلا الآلي بالسائقين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت يختبر فيه الآلاف من مالكي سيارات تيسلا المحتملين الإصدار الأحدث من برنامج الشركة للقيادة الذاتية الكاملة، حذرت دراسة من أن النظام الجديد يجعل السائقين شاردين.

وأعطت دراسة جديدة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مصداقية لفكرة أن نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD ليس نظاماً مستقلًا، لكن مجرد نظام متقدم لمساعدة السائق.

ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف تكنولوجيا ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف

فقد درس الباحثون بيانات النظرة العامة ووجدوا أن السائقين قد يصبحون غير منتبهين عند استخدام أنظمة القيادة المؤتمتة جزئياً، وفق ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

تغيير في أنماط السلوك

وأوضحت أن أنماط السلوك المرئي تتغير لدى السائقين قبل وبعد تشغيل المرشد الآلي.

فبعد التشغيل، كان اهتمام السائقين أقل على الطريق وركزوا بشكل أكبر على المناطق غير المتعلقة بالقيادة مقارنة بما بعد الانتقال إلى القيادة اليدوية.

كذلك، قدمت الدراسة دليلًا على أن السائقين قد لا يستخدمون المرشد الآلي على النحو الموصى به.

سيارة تيسلا (رويترز)
سيارة تيسلا (رويترز)

وتستخدم الشركة أولاً بيانات القياس عن بعد لالتقاط مقاييس القيادة الشخصية على مدى سبعة أيام من أجل ضمان بقاء السائقين منتبهين بدرجة كافية.

ويمكن أيضاً استخدام البيانات لتطبيق تقييم أمان جديد يتتبع مركبة المالك، الذي يرتبط بتأمينه.

مجرد نظام مساعدة للسائق

ونظراً لأن المرشد الآلي يتضمن ميزات أمان مثل التحكم في السرعة المدركة لحركة المرور والتوجيه التلقائي، يصبح السائقون أقل انتباهاً ويرفعون أيديهم عن عجلة القيادة.

فقد وجد الباحثون أن هذا النوع من السلوك قد يكون نتيجة لسوء فهم ما يمكن أن تفعله ميزات المرشد الآلي وما هي حدودها، التي يتم تعزيزها عندما تعمل بشكل جيد.

كما، قد يشعر السائقون الذين يتم تشغيل مهامهم آلياً بالملل بشكل طبيعي بعد محاولة الحفاظ على اليقظة البصرية والبدنية، التي يقول الباحثون إنها تؤدي إلى المزيد من عدم الانتباه.

تسلا
تسلا

وكانت الدراسة، التي تحمل عنوان “نموذج لسلوك النظرة الطبيعية حول عمليات المرشد الآلي من تيسلا”، تتابع مالكي Model S و Model X خلال روتينهم اليومي لفترات من عام أو أكثر في جميع أنحاء منطقة بوسطن الكبرى.

وتم تجهيز المركبات بنظام الحصول على بيانات تسجيل بيئة القيادة الذكية في الوقت الحقيقي. الذي يجمع البيانات باستمرار من شبكة منطقة التحكم ونظام تحديد المواقع العالمي وثلاث كاميرات فيديو بدقة 720 بكسل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج
الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
 الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة  الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة
مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما
قبل أن تذهب
العربية ترصد أسباب نجاح الدول الأوروبية في التعامل مع كورونا
العربية ترصد أسباب نجاح الدول الأوروبية في التعامل مع كورونا
اكتشف المزيد