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حقبة جديدة للنقل البحري.. هذه أول قاطرة ذاتية القيادة

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القاطرة ذاتية القيادة

حقبة جديدة للنقل البحري.. هذه أول قاطرة ذاتية القيادة

تم توجيه القاطرة بواسطة نظام SM300 المستقل من Sea Machines المجهز بالرؤية الحاسوبية البعيدة المدى

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أعلنت Sea Machines، الشركة الرائدة في تطوير أنظمة القيادة والتحكم الذاتية القيادة للصناعة البحرية، أنها ترسل قاطرة مستقلة يتم التحكم فيها عن بعد عبر مسافة 1000 ميل بحري (1850 كيلومتر) حول الدنمارك.

وتعرف الرحلة باسم Machine Odyssey، وتمثل لحظة فارقة للنقل المستقل ومن المقرر أن تثبت أن الممرات المائية في العالم جاهزة للاستقلالية الطويلة المدى.

وهناك عدد من القوارب الذاتية القيادة قيد التطوير. ولكن هناك عدد أقل من السفن التجارية الذاتية القيادة التي تبحر في الممرات المائية.

ويكون للقاطرة المسماة Nellie Bly تحكم كامل على متن السفينة بواسطة التكنولوجيا المستقلة. ولكن يتم تشغيلها تحت سلطة الضباط الموجودين في الولايات المتحدة.

ويهدف الاختبار إلى إظهار إمكانية دمج التكنولوجيا المستقلة للحصول على مجموعة من المزايا التي تعتمد على التكنولوجيا بالنسبة للشركات العالمية التي تدير أساطيل سفن الشحن والقاطرات والعبّارات والعديد من الأنواع الأخرى من زوارق العمل التجارية.

وتمثل Machine Odyssey حقبة جديدة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا التي تدفع العمليات البحرية في القرن الحادي والعشرين.

ويتم توجيه القاطرة بواسطة نظام SM300 المستقل من Sea Machines المجهز بالرؤية الحاسوبية البعيدة المدى.

وهذا النظام الذاتي هو نظام من أجهزة الاستشعار إلى المروحة يستخدم تخطيط المسار وإعادة تصميم تجنب العوائق وبيانات المخطط البحري المتجه وإدراك المجال الديناميكي للتحكم في الرحلة من البداية إلى النهاية.

السفن التجارية الذاتية القيادة قادمة

يوفر SM300 للقادة البشريين عن بعد بيئة تخطيطية نشطة مع تراكبات معززة مباشرة تظهر المهمة وحالة السفينة والوعي بالحالة والبيانات البيئية والصوت والفيديو في الوقت الحقيقي من السفينة من كاميرات البث العديدة.

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ويبدو أن Nellie Bly تبحر قبل سفينة الشحن الكهربائية دون طاقم من Yara. التي من المفترض أن يتم إطلاقها بحلول نهاية عام 2021.

وتستخدم هذه السفينة بطارية بقوة 7 ميجاواط. مع نظام دفع بقوة 900 كيلوواط للإبحار بسرعة 13 عقدة من هيرويا إلى بريفيك في النرويج – مسافة 13 كيلومترا.

تم بناء قاطرة Sea Machines بواسطة حوض بناء السفن الهولندي Damen ويبدو أنه يتم تشغيلها بواسطة زوج من المحركات الخارجية.

وقالت الشركة إنه يمكنك متابعة القاطرة بنفسك عند إطلاقها حيث يتم بث الرحلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتحمل Nellie Bly طوال الرحلة اثنين من البحارة المحترفين والركاب الضيوف في بعض الأحيان. وتتواصل مع الموانئ على طول الطريق لعرض التكنولوجيا. ومن المقرر إطلاقها في 30 سبتمبر من ألمانيا.

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