.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيسبوك يدافع عن إنستغرام: لا يضر بالمراهقين

  • الخط
فيسبوك وإنستغرام

فيسبوك يدافع عن إنستغرام: لا يضر بالمراهقين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد التقارير العديدة التي انتشرت مؤخراً عن الضرر العقلي المحتمل الذي قدد يسببه إنستغرام للمراهقين، أتى رد فيسبوك على تلك الادعاءات لينفيها جملة وتفصيلاً لكن دون تقديم أي دلائل أو بيانات.

فقد أوضحت براتيتي رايشودري، رئيسة قسم الأبحاث في فيسبوك، أن توصيف "وول ستريت جورنال" التي نشرت التقرير، للأبحاث الداخلية غير دقيق، ملقية باللوم في ذلك كله على التفسير السيئ للبيانات التي بحوزة الصحيفة.

إنستغرام يضر بالصحة العقلية للمراهقات.. بحث يكشف تكنولوجيا إنستغرام يضر بالصحة العقلية للمراهقات.. بحث يكشف

لكن مسؤولة فيسبوك تجاهلت العديد من القضايا التي أثيرت في مقال الصحيفة، بما في ذلك ادعاء المراهقين أنهم شعروا بالإدمان على إنستغرام، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية. وبدلاً من ذلك، ركزت طاقاتها على التقليل من قيمة أبحاث الشركة الخاصة.

بيانات كشفت ضرر إنستغرام

وكانت "وول ستريت جورنال" نشرت في 14 سبتمبر الجاري، قصة عن ملفات فيسبوك الداخلية. وهي سلسلة من القصص تدور حول وثائق الشركة الداخلية التي تم تسريبها إلى الصحيفة.

وركزت المقالة على البيانات التي أشارت إلى أن منصة إنستغرام لها تأثير ضار للغاية في المراهقين وخاصة الفتيات المراهقات.

إنستغرام
إنستغرام

وزعمت الصحيفة أن الشركة الأم للمنصة كانت على دراية جيدة بالضرر الذي أحدثته منتجاتها بالنسبة للمراهقين وأن الشركة بذلت الحد الأدنى من الجهود لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من شأنها في الأماكن العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء
أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد