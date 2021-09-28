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"find me".. شبكة آبل الأقوى لتتبع أجهزتها المفقودة

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تعبيرية

"find me".. شبكة آبل الأقوى لتتبع أجهزتها المفقودة

تعتبر هذه الخاصية مفيدة للغاية إن كنت تمتلك أكثر من جهاز ابل أو تستخدم أجهزة AirTags بكثرة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

قامت آبل بإطلاق تحديث جديد لشبكة Find My التي تمثل شبكة موحدة تتصل بها جميع أجهزة آبل، ويعمل التحديث الجديد على إرسال تنبيه لك عندما تبعتد عن أي جهاز مسجل في هذه الشبكة.
ويجب أن يكون الجهاز ضمن شبكة آبل حصرًا، وهذا يعني الساعة الذكية أو سماعات AirPods أو AirTags.

وتعتبر هذه الخاصية إحدى أهم الخواص الجديدة في iOS 15، بالإضافة إلى إمكانية إرسال موقع الهواتف حتى إن كانت مغلقة.

وتساعد هذه الخواص في تقليل حوادث سرقة وفقدان أجهزة آبل، وتجعل العثور عليها سهلًا.

تفعيل التنبيهات عند الابتعاد عن أجهزة آبل

تعتبر هذه الخاصية مفيدة للغاية إن كنت تمتلك أكثر من جهاز ابل أو تستخدم أجهزة AirTags بكثرة. وتساعدك هذه الخاصية على البقاء متصلًا بجميع أجهزتك في كل وقت ومعرفة مكانها في كل وقت دون التحرك والبحث عنها.

وتستطيع تفعيلها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق Find My الجديد، ومن ثم اضغط على قائمة الأجهزة الموجودة أسفل التطبيق. وبعد ذلك اختر الجهاز الذي ترغب في تتبعه عبر الأداة، ومن اضغط عليه واسحب القائمة للأعلى حتى ترى اختيار التنبيه عندما تبتعد عنه.

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وتستطيع إضافة أماكن آمنة حتى لا تحصل على تنبيهات الابتعاد فيها، وذلك مثل المنزل أو العمل أو سيارتك.

أهمية شبكة Find My

تعتبر شبكة Find My إحدى أقوى شبكات تتبع الأجهزة المفقودة، وقد حاولت الكثير من الشركات تقديم نسختها منها. ولكن تظل شبكة آبل الأقوى بسبب اعتمادها على جميع أجهزة آبل معًا وليس فقط الهواتف أو أجهزة التتبع.

وتجعل شبكة Find MY اختيار AirTags لمستخدمي ابل أفضل اختيار لمتتبعات التي يمكن ربطها مع الهواتف. وذلك لأنك تستطيع عبرها معرفة مكان أي شيء وجميع الأشياء معًا عبر ضغطة زر واحدة ومن خلال واجهة واحدة.

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