لم تروج لها أبل كما تستحق.. هذه أهم مميزات iOS 15 الخفية

يحتوي نظام iOS 15 على مجموعة كبيرة من المميزات والإمكانيات المختلفة التي تجعل استخدامه أمرًا ممتعًا. وعلى الرغم من الإعلان عن المميزات الموجودة داخل النظام، إلا أن بعضها لا يزال خفيًا ولا يعرف الكثيرون طريقة استخدامه.

وقد ركزت أبل في الإعلان عن iOS 15 على أوضاع التركيز الجديدة واختيارات الخصوصية الجديدة لمراقبة التطبيقات، وذلك ما جعل الكثيرين يظنون أن النظام لا يقدم تحديثًا كبيرًا.

مادة اعلانية

لذلك إليكم أهم مميزات iOS 15 الخفية والتي لم تتحدث عنها أبل كما كانت تستحق.

- استخدام شريط العنوان الجديد والعودة إلى التصميم القديم في سفاري

- يقدم متصفح سفاري تصميمًا جديدًا لواجهته، ويتمثل الاختلاف في التصميم حول تغيير مكان شريط العنوان ليصبح بالأسفل بدلًا من الأعلى.

- ويسمح هذا التغيير بعرض جزء أكبر من محتوى الصفحة، كما يبدو التصميم الجديد أكثر عصرية من التصميم القديم المعتاد.



- ولكن لا يعجب هذا التصميم بعض المستخدمين، لذلك تستطيع الانتقال والعودة إلى التصميم القديم عبر الضغط على علامة aA الموجودة إلى جانب التصميم واختيار نقل الشريط للأعلى.

- وتستطيع العودة للتصميم الجديد عبر اتباع الخطوات نفسها، ولكن اختيار نقل الشريط للأسفل.

الحصول على تنبيهات عند تغير حالة الطقس عبر iOS 15

قامت أبل بتطوير تطبيق الطقس كثيرًا في نظام iOS 15، وذلك عبر تغيير واجهة التصميم بشكل كبير.

وذلك بالإضافة إلى الاعتماد على الكثير من مميزات Dark Sky الذي قامت بشرائه في وقت مسبق هذا العام.



وتستطيع الحصول على تنبيهات حول تغير حالة الطقس باستمرار والمدة التي يتوقع أن يكون الطقس سيئًا فيها عبر تطبيق الطقس الرسمي. وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

-توجه إلى تطبيق الطقس، ومن ثم اضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة بالأسفل.

-وبعد ذلك اختر التنبيهات من القائمة المنسدلة التي تظهر أمامك، وقم بتفعيل التنبيهات بناءً على موقعك.

استخدام بحث Spotlight مباشرةً عبر شاشة القفل

تستطيع الوصول إلى شريط البحث المميز في آيفون عبر شاشة القفل بفضل التحديث الأخير للنظام، ويساعدك شريط بحث Spotlight على إيجاد ما تحتاجه بسرعة دون الحاجة لفتح الهاتف.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم اختر بصمة الوجه والرمز السري، وبعد ذلك تجد اختيارًا يدعى عرض اليوم ومربع البحث، لذلك قم بتفعيل هذا الاختيار.

وبعد ذلك تجد نفسك قادرًا على الوصول إلى شريط البحث عبر سحب الشاشة للأسفل حتى تفتح شاشة الشريط مباشرةً.