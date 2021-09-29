نيتفليكس تدخل عالم ألعاب الفيديو في مشاريعها التوسعية

استحوذت شركة Netflix Inc نيتفليكس التي اتخذت قرارا بجعل ألعاب الفيديو أولوية للتوسع، على أول مطور ألعاب لها من خلال شراء استوديو Night School Studio.

وأعلن عملاق البث عن الصفقة يوم الثلاثاء على موقعه على الإنترنت، وأكدت Night School عملية الشراء بشكل منفصل على موقعها الخاص، قائلة إنه "لشرف كبير أن نكون أول استوديو ألعاب ينضم إلى Netflix" ولم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ.

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يذكر أن شون كرانكل وآدم هاينز في عام 2014 أسسا Night School Studio وتخطط Netflix لجعل الألعاب جزءًا من اشتراكها، بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

وقال مايك فيردو نائب رئيس تطوير الألعاب "سنواصل العمل مع المطورين في جميع أنحاء العالم وتوظيف أفضل المواهب في الصناعة لتقديم مجموعة رائعة من الألعاب الحصرية".

وتُظهر الصفقة أن Netflix تتقدم في طموحها لجعل ألعاب الفيديو امتدادًا مهمًا لأعمال البث عبر الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس في مؤتمر يوم الاثنين إن توقيت ظهور اللعبة لأول مرة في هذا العمل لا يزال غير واضح.