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تويتر يعلق مؤقتا حساب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد

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Taliban spokesman Zabihullah Mujahid addresses a press conference in Kabul on September 7, 2021. The Taliban on September 7 announced UN-sanctioned Taliban veteran Mullah Mohammad Hassan Akhund as the leader of their new government, while giving key positions to some of the movement's top officials.
المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد
أفغانستان وطالبان

تويتر يعلق مؤقتا حساب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد

لمجاهد حوالي 400 ألف متابع، بينما لا يتابع هو من جهته أي حساب.. ونشر حتى اليوم أكثر من 29 ألف تغريدة

العربية.ت

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علّق موقع "تويتر" اليوم الأحد مؤقتاً حساب المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد دون إبداء أسباب.

تعليق حساب ذبيح الله مجاهد
تعليق حساب ذبيح الله مجاهد

ولمجاهد على "تويتر" حوالي 400 ألف متابع، بينما لا يتابع هو من جهته أي حساب. ونشر مجاهد على حسابه هذا أكثر من 29 ألف تغريدة حتى اليوم.

وكان آخر ما نشره المتحدث باسم طالبان قبل تعليق حسابه هو تغريدة يؤكد فيها وقوع تفجير اليوم قرب مسجد في كابل وسقوط عدد من القتلى بين المدنيين.

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وكان موقع "تويتر" قد أعلن في أغسطس الماضي أنه سيسمح لممثلي حكومة حركة طالبان بالتغريد "ما لم يخالفوا قواعد تويتر".

وقد أعرب نقاد شركات التكنولوجيا الكبرى عن غضبهم من تسامح تويتر تمع طالبان. وعلى النقيض من ذلك، وعد "فيسبوك" بفرض حظر على كافة الحسابات التي تمدح أو تدعم أو تمثل طالبان على جميع منصاتها بما في ذلك "إنستغرام".

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