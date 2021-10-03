تويتر يعلق مؤقتا حساب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد

علّق موقع "تويتر" اليوم الأحد مؤقتاً حساب المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد دون إبداء أسباب.

ولمجاهد على "تويتر" حوالي 400 ألف متابع، بينما لا يتابع هو من جهته أي حساب. ونشر مجاهد على حسابه هذا أكثر من 29 ألف تغريدة حتى اليوم.

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وكان آخر ما نشره المتحدث باسم طالبان قبل تعليق حسابه هو تغريدة يؤكد فيها وقوع تفجير اليوم قرب مسجد في كابل وسقوط عدد من القتلى بين المدنيين.

نن ماسپښین د کابل ښار عیدګاه جامع مسجد دروازې ته نژدې سیمه کې د ملکي خلکو په یوه تجمع کې بمي چاودنه وشوه، چې له امله یې متأسفانه یو شمیر ملکي هیوادوالو ته تلفات واوښتل. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 3, 2021

وكان موقع "تويتر" قد أعلن في أغسطس الماضي أنه سيسمح لممثلي حكومة حركة طالبان بالتغريد "ما لم يخالفوا قواعد تويتر".

وقد أعرب نقاد شركات التكنولوجيا الكبرى عن غضبهم من تسامح تويتر تمع طالبان. وعلى النقيض من ذلك، وعد "فيسبوك" بفرض حظر على كافة الحسابات التي تمدح أو تدعم أو تمثل طالبان على جميع منصاتها بما في ذلك "إنستغرام".