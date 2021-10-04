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الثالث من نوعه في الأسواق.. شاهد هاتف هونر القابل للطي

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هاتف هونر القابل للطي

الثالث من نوعه في الأسواق.. شاهد هاتف هونر القابل للطي

من المتوقع طرح الهاتف الجديد بالأسواق رسمياً خلال الربع الرابع من العام الجاري

دبي - العربية.نت

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تستعد شركة هونر الصينية لطرح أول هواتفها القابلة للطي، بحيث يحصل على نفس تصميم هاتف هواوي Mate X2 الذي تم إطلاقه قبل انفصال الشركتين.

ويوضح تقرير جديد نشره موقع GSMarena، أن هونر ستضع هاتفها القابل للطي الأول تحت مظلة عائلة هواتف Honor Magic، بحيث يحمل اسم "هونر ماجيك إكس Honor Magic X.

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من المتوقع طرح الهاتف الجديد بالأسواق رسمياً خلال الربع الرابع من العام الجاري، مما سيجعله ثالث هاتف قابل للطي يطرح في الأسواق، بعد هاتفا جلاكسي Z Flip 3 وZ Fold 3.

ويأتي ذلك في ظل محاولات أميركية لإدراج اسم شركة هونر في قائمة الحظر السوداء إلى جانب هواوي، حيث إنه يوجد انقسام داخل الإدارة الأميركية بشأن هذا القرار.

ويمثل ضم هونر لقائمة الحظر الأميركية بمنزلة تهديد صريح لمستقبلها في سوق الهواتف العالمي، ففي حالة تم تنفيذ الحظر، سيتم حرمان هواتف هونر من الاستفادة بالمنتجات الأميركية أو المنتجات التي يدخل في صلب تصنيعها مكونات من إنتاج أميركي، وعلى رأسها المعالجات وكذلك نظام التشغيل أندرويد.

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