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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام.. وتليغرام يكسب 70 مليون مشترك

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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام.. وتليغرام يكسب 70 مليون مشترك

مؤسس تليغرام: انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك

دبي - العربية.نت

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بعد خلل استمر أمس الاثنين عدة ساعات، يبدو أن عطلاً جديداً ضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكشف موقع Downdetector الثلاثاء عن رصد بلاغات متعددة، تفيد بتعطل جديد يطال عمل "فيسبوك". كما أعلن تلقيه بلاغات عن مواجهة مستخدمين مشاكل في الوصول إلى "إنستغرام".

في هذه الأثناء أعلن مؤسس تليغرام، انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك.

تسبب العطل المفاجئ لفيسبوك ومنصاتها التابعة في إرباك العالم أجمع خلال 6 ساعات، وهو الوقت الذي توقفت فيه خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

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وخلال تلك الفترة، تأثر اقتصاد العالم، وأُعيد ترتيب أثرياؤه، وتأثرت أسواق أسهم التكنولوجيا في العالم.

وتقدر الخسائر الإجمالية التي تسبب فيها هذا العطل بنحو 114 مليار دولار، توزعت بين 60 مليار دولار إيرادات فقدتها المنصات التابعة لفيسبوك، و47 مليار دولار، تمثل التراجع في القيمة السوقية لشركة فيسبوك.

وبجانب ذلك، تراجعت ثروة مؤسس فيسبوك بنحو 6 مليارات دولار إلى نحو 122 مليار دولار، ليحل في المرتبة الخامسة بين أثرياء العالم بعد بيل غيتس.

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