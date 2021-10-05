مشاكل بسيطة ظهرت في آيفون 13.. ما هي؟

بدأت هواتف آيفون 13 في الوصول إلى المستخدمين مع نهاية سبتمبر الماضي. وقد أرسلت أبل جميع نماذج الهواتف معاً، وذلك على غير عادتها، حيث كانت تنطلق النماذج في أوقات مختلفة من العام. لذا بدأت مشاكل التصنيع بالظهور في النماذج المختلفة.

ولا تمثل المشاكل التي ظهرت حتى الآن سبباً قوياً لجعل المستخدمين يبتعدون عن شراء آيفون 13. فهي تعتبر مشاكل تصنيع بسيطة ولا تؤثر على أداء الهاتف بشكل كبير أو تجعله غير قادر على العمل.

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- خاصية ProMotion

أضافت أبل خاصية ProMotion للمرة الأولى لهواتفها الذكية، حيث أصبحت تعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. وتظل هذه الخاصية حصرية لنماذج برو وبرو ماكس، لذلك بدأت هذه المشكلة بالظهور فيها.

وتحدث هذه المشكلة لأن بعض التطبيقات تعمل بمعدل 120 هرتز للتحديث، لكن تعرض تأثيرات الانتقال الخاصة بها بمعدل 60 إطارا في الثانية. كما تظهر تأثيرات الانتقال والتطبيق بشكل غير وغير مريح للعين، بسبب هذا الاختلاف في معدلات التحديث.

إلى ذلك لا يوجد ما يمكنك فعله لإيقاف هذه المشكلة، حيث تعد أبل بإطلاق تحديث جديد يحلها في أقرب وقت.

- فتح الهاتف عبر ساعة أبل

أتاحت أبل منذ فترة خاصية لمستخدمي ساعتها الذكية تسمح لهم بفتح قفل الهواتف عبر الساعة، وذلك في استجابة لانزعاج البعض من عدم القدرة على فتح الهاتف باستخدام بصمة الوجه عن ارتداء الأقنعة الواقية.

وقد توقفت هذه الخاصية مع بعض هواتف آيفون 13، لكن أبل قامت بإطلاق تحديث iOS 15.01 لحل هذه المشكلة.

كما يجب عليك تحميل التحديث الجديد لنظام WatchOS 8 أيضاً حتى تعود هذه الخاصية للعمل مجدداً بشكل جيد.

- شاشة اللمس

تحدث بعض المستخدمين عبر منتديات الإنترنت المختلفة عن مشكلة تحدث معهم، حيث لا تستجيب الهواتف للمس وتحتاج إلى تكرار الأمر أكثر من مرة حتى يستجيب له الهاتف.

كما تظهر هذه المشكلة في أماكن متفرقة من النظام وتحديداً في الأجزاء العلوية للشاشة. وقد أبلغ بعض مستخدمي آيفون 12 عن هذه المشكلة أيضاً، لذلك يبدو أن الأمر متعلق بمشكلة في النظام، ويجب أن ننتظر إطلاق تحديث مناسب لحلها.

- كاميرا آيفون 13 برو

لا يمكن القول إن هذه مشكلة حقيقية أو خطأ في النظام البرمجي للهاتف، حيث أطلقت أبل هذه الخاصية لتساعد المستخدمين في التصوير. غير أن جزءاً كبيراً من مستخدمي الهاتف لم تعجبهم هذه الخاصية، حيث تنتقل الكاميرا إلى العدسة الواسعة للغاية تلقائياً دون الضغط على أزرار الهاتف.

وتعد أبل بإطلاق تحديث يتيح للمستخدمين إغلاق هذه الخاصية، وذلك ليعطيهم المزيد من التحكم في الهاتف.