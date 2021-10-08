تعمل عن بعد.. تعرف على غسالة الأطباق الذكية

تأتي غسالة الأطباق الذكية ضمن مجموعة أجهزة المنزل الذكية، وتستطيع هذه الأجهزة الاتصال بالإنترنت لتقديم مجموعة مختلفة من الوظائف.

ولا تختلف غسالة الأطباق الذكية كثيرًا عن غسالات الأطباق المعتادة، حيث تعمل على غسيل الأطباق المختلفة باستخدام التقنية ذاتها.

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ولكن الاختلاف الأكبر هو قدرة غسالة الأطباق الذكية على الإتصال بالإنترنت، وبالتالي تستطيع التحكم في غسالة الأطباق الذكية وأنت بعيد عن المنزل أو بعيد عن الغسالة ذاتها.

وتعمل غسالات الأطباق الذكية ضمن مجموعة الأجهزة المنزلية الذكية التي تساعدك على التحكم في منزلك عبر هاتفك عن بعد.

وظائف غسالة الأطباق الذكية

تختلف وظائف غسالات الأطباق الذكية بحسب المصنع والنموذج، حيث يقدم كل نموذج مجموعة مميزات مختلفة عن النماذج الأخرى.

ولكن تعتبر الوظيفة الرئيسية لغسالات الأطباق الذكية هي الإتصال بالإنترنت والعمل عن بعد، كما تستطيع بعض النماذج التعامل مع بقايا الطعام والدهون بشكل أفضل قليلًا.

وتأتي الغسالات بمجموعة من الوظائف المتنوعة ومن أهمها:

• مدافع للمياه موجودة أعلى الغسالة من أجل تنظيف الزجاجات التي يعاد استخدامها وأي قطعة أخرى صعبة التنظيف.

• تحتوي على رف ثالث متين يستطيع تحمل القطع الثقيلة مثل أواعي الفرن والطبيخ المتنوعة.

• تستطيع التحكم في ارتفاع وحجم الأرفف الخاصة بها عبر طيّها أو تحريكها من مكانها لتحصل على مساحة إضافية للأواعي الكبيرة.

• تحتوي على مصابيح إضاءة LED داخلها، وذلك من أجل استخدام الغسالة بشكل أفضل ورؤية ما بداخها بشكل أفضل، بالإضافة إلى لوحة زجاجية أمامية لترى ما بداخلها بسهولة.

• تستخدم الغسالات الذكية في العادة منقحات قوية من أجل تنظيف بقايا الطعام من دورة الغسيل، وتستطيع بعض النماذج التخلص من بقايا الطعام تلقائيًا.

• كما تعتمد الغسالات الذكية على مدافع مائية ورشاشات معاد تصميمها لتستخدم كمية أقل من المياه لأعلى كفاءة في الغسيل.

• تجفيف الأطباق بمميزات جديدة و أقوى من الغسالات المعتادة.

• تحتوى الغسالات على مخازن لإعادة تدوير واستخدام المياه المستخدم في الغسيل، وذلك ما يقلل استهلاك المياه بنسبة 30%.

وتستطيع الغسالات الذكية إرسال تنبيهات لك إذا ما انخفضت نسبة المعقمات المستخدمة داخل الغسالة أو كانت في حاجة لمعقم جديد.

كما يمكنك مراقبة دورة الغسيل عن بعد والحصول على تنبيه في حالة كنت تحتاج إلى استخدام كمية أكبر أو نوع مختلف قليلًا.

ويمكنك بدء دورة الغسيل وإيقافها عن بعد، كما تستطيع مراقبة حالة دورة الغسيل بشكل مستمر عبر تطبيق الهاتف الخاص بالغسالة.

وتستطيع بعض النماذج من الغسالات الذكية التعامل مع الأوامر الصوتية بشكل جيد وكفاءة، حيث يمكنك التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية.