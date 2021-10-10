هل رفعت الإمارات الحظر عن تطبيق "فيس تايم"؟

هل رفعت دولة الإمارات الحظر المفروض على إجراء اتصالات عبر تطبيق "فيس تايم" المملوك لشركة "آبل"، اليوم الأحد؟.

في محاولة للإجابة على هذا السؤال قامت "العربية.نت"، اليوم، بتجربة الأمر، فتمكنت من إجراء اتصال بالصوت والصورة عبر التطبيق الشهير بكل سلاسة ووضوح من داخل الدولة وبدون أي برامج "VPN".

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كما أفاد صحفيون من وكالة "أسوشيتد برس" بنجاحهم في إجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر "فيس تايم" بجودة صوت جيدة مع أشخاص من داخل وخارج الإمارات.

فيما لم يصدر إعلان إماراتي رسمي بهذا الشأن، ولم ترد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على مكالمات الوكالة لطلب التعليق. كما لم ترد آبل على المكالمات.

يشار إلى أنه لطالما حظرت الإمارات، تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت مثل "واتساب"، و"فيس تايم"، وذلك بسبب مخاوف أمنية، ولحماية عائدات شركات الاتصالات الحكومية.

كما لا يوجد تطبيق "فيس تايم" عادة على أجهزة "آيفون"، وحواسب آبل التي تباع في الإمارات.

إجراء مكالمات واتساب في إكسبو دبي

تأتي تلك الخطوة غير المعلنة رسمياً بعد، مع افتتاح دبي معرضها العالمي الضخم "إكسبو 2020" الذي تستمر فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، وهو حدث عالمي يهدف إلى جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم بعد تأجيل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي مقر المعارض المميز في دبي أمكن للزوار إجراء مكالمات عبر واتساب، وفيس تايم.

يذكر أن رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، محمد الكويتي، كان كشف في وقت سابق، أن المحادثات جارية لرفع الحظر عن بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، مثل "واتسآب" و"فيس تايم" في الإمارات، بحسب ما نقلت حينها "الخليج تايمز".