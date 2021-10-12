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تستهدف دولاً.. فيسبوك تزيل عشرات الحسابات المرتبطة بإيران

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فيسبوك
ميليشيات إيران

تستهدف دولاً.. فيسبوك تزيل عشرات الحسابات المرتبطة بإيران

أزالت 93 حساباً على فيسبوك و194 حساباً من تطبيق إنستغرام لانتهاكها سياستها ضد السلوك المنسق

واشنطن - بندر الدوشي

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قالت شركة "فيسبوك" إنها أزالت عشرات الحسابات المزيفة التي تسعى للتأثير ودعم النظام الإيراني على منصتها ومنصة "إنستغرام".

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وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، إنها أزالت 93 حسابًا على Facebook و194 حسابًا من تطبيق إنستغرام Instagram الخاص بها لانتهاكها سياستها ضد السلوك المنسق.

وقالت الشركة إن شبكة النفوذ الإيرانية نشرت في المقام الأول باللغة الفارسية الأخبار المحلية والأحداث الجارية في مقاطعة لورستان بغرب إيران، كما سعت بعض الحسابات إلى تشجيع إقبال الناخبين على الانتخابات الإيرانية 2020.

ووجهت الشبكة أيضا انتقادات ضد الحركة القومية الكردية والولايات المتحدة والسعودية، بحسب ما أفاد موقع "فيسبوك الاثنين"، في تقريره عن حملات التلاعب على منصاته. كما قال "فيسبوك" أيضًا إنه أزال شبكة مقرها السودان تتكون من 666 حسابًا و92 حسابًا على إنستغرام لانتهاكها سياستها ضد التدخل الأجنبي أو الحكومي.

وقالت الشركة إن الشبكة المرتبطة بجماعة شبه عسكرية تديرها الحكومة السودانية قدمت نفسها ككيانات إخبارية مستقلة وصحافيين مستقلين وطلاب في السودان، وغالبًا ما يتم نشر أخبارها باللغة العربية حول الأخبار والأحداث الجارية في السودان.

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