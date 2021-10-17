ليست فقط للموسيقى.. يمكنك التحكم بمنزلك بمكبرات صوت

بدأت الكثير من الشركات بالإهتمام وتقديم مكبرات الصوت الذكية بأكثر من شكل وتصميم مختلف، وبالتالي تنوع استخدام السماعات كثيرًا.

ويظن البعض بأن مكبرات لا تصلح إلا لتشغيل الموسيقى بشكل مرتفع، ولكن تقدم السماعات الذكية مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الاستخدامات.

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وتستطيع عبر مكبرات الصوت الذكية التحكم في منزلك الذكي والتواصل مع المساعد الصوتي الخاص بهاتفك أو السماعة، وذلك سواءً كانت سيري أو مساعد غوغل أو أليكسا من أمازون.

استخدامات مكبرات الصوت الذكية

تقدم مكبرات الصوت الذكية الكثير من الاستخدامات بحسب الأجهزة التي تستخدمها في منزلك وإن كانت ذكية أم لا. وذلك لأنها تستطيع الاتصال بالإنترنت وهاتفك والمنزل الذكي معًا.

وتختلف استخداماتها بحسب اختلاف الشركة المصنعة والنموذج.

كما تمتاز مكبرات الصوت الذكية بتصميم صغير ومضغوط، وذلك ما يجعلها مناسبة لتوضع في أي منزل أو مكتب يمتلك أجهزة الذكية.

وتستطيع عبرها من أغلب الشركات التحدث مع المساعد الصوتي الخاص بها، ويختلف المساعد بحسب الشركة أيضًا.

وتقدم "آبل" مكبرات HomePod المناسبة لنظامها البيئي والتي تعمل مع هواتفها بشكل أفضل من المكبرات الأخرى.

وتستطيع عبرها التحكم في أجهزة HomeKit عبر التواصل مع سيري المساعد الصوتي لآبل.

ويمكنك التحدث مع المكبر لتتمكن من تشغيل أجهزة المنزل أو تفتح الإنترنت أو تتواصل مع أحد وتجري مكالمة عبره.

كما يمكنك الوصول إلى جميع استخدامات سيري عبر سماعات HomePod المميزة، وذلك دون أي قيود على الاستخدامات التي تقدمها لك.

ويتشابه الأمر قليلًا مع مكبرات صوت "غوغل" التي تعمل على استخدام مساعد "غوغل" الصوتي، ويختلف الأمر قليلًا من ناحية أليكسا.

وذلك لأنك تستطيع تثبيت تطبيق "أليكسا" في أي هاتف تمتلكه، لذلك هي ليست معتمدة على هاتف بعينه أو نظام بعينه.

ويمكن لسماعات "أليكسا" الذكية أن تعد قوائم الشراء وتجهز الطلبات الخاصة بأمازون مباشرةً عبرها، وترسل لك السماعة الطلبات إلى عنوانك المسجل لدى أمازون.

وتستخدم "أليكسا" حساب أمازون الخاص بك، لذلك تستطيع الاستفادة منه ومتابعته عبر "أليكسا" ومكبرات الصوت الخاصة بها.

وذلك بجانب استخدام مكبرات الصوت المعتادة في تشغيل الموسيقى والمكالمات، ولكن يجب أن تنتبه حتى لا تزعج من حولك عبر استخدامها.

لذلك إن كنت تمتلك مجموعة من أجهزة المنزل الذكية المختلفة مثل الثلاجات أو الأضواء الذكية، فإن مكبرات الصوت الذكية تعتبر ضرورية لك.

وذلك لأنها تسهل عليك التحكم في جميع أجهزة المنزل الذكية عبرها ودون الحاجة لإمساك هاتفك أو التوجه للجهاز.