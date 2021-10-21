هل تريد استخدام أكثر من حساب على إنستغرام؟.. إليك الحل

أصبح امتلاك أكثر من حساب إنستغرام معًا أمراً شائعاً بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك بالإضافة للعاملين في إدارة حسابات المنصة.

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كما قد يمتلك بعض المؤثرين عبر المنصة أكثر من حساب، حيث يمتلكون حسابًا شخصيًا وحسابًا آخر خاصاً بالعمل.

لذلك يحتاج الكثيرون إلى إدارة أكثر من حساب عبر منصة إنستغرام، وتستطيع القيام بذلك بدون استخدام أي تطبيقات خارجية.

أكثر من حساب معا

تعتبر الطريقة التي نذكرها الآن رسمية ومدعومة رسميًا من المنصة، لذلك تستطيع الحصول على تنبيهات من الحسابين معًا عبر التطبيق.

ويمكنك توصيل أكثر من حساب معًا في تطبيق إنستغرام الخاص بالهاتف المحمول عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى التطبيق وقم بفتحه، وبعد ذلك اضغط على صورة صفحتك الشخصية من الأسفل.

وعندما تنتقل إلى صفحتك الشخصية قم بالضغط على اسم المستخدم الخاص بك، وتحديدًا السهم الصغير الموجود بداخله.

كما يقوم هذا بفتح نافذة تدعوك لإنشاء حساب جديد عبر المنصة، أو إضافة حساب قديم تمتلكه بالفعل، لذلك اضغط على إضافة حساب قديم.

وعندما تنتهي من إدخال بيانات حسابك الجديد، فإنك تجد الحساب أصبح يعمل بشكل تلقائي دون تدخل منك.

وتستطيع الانتقال بين الحسابات عبر الضغط على زر السهم الصغير الموجود إلى جانب اسم المستخدم الخاص بك.

كذلك تجد هناك قائمة بجميع حسابات انستغرام التي قمت بتسجيل الدخول بها في هذا الهاتف أو هذه النسخة من التطبيق.

وتستطيع التعامل مع كل حساب بمفرده كأنه حساب منفصل وتستخدمه في هاتف منفصل وليست جميعًا موجودة في الهاتف ذاته.

طرق أخرى

توجد مجموعة من الطرق المختلفة التي تمكنك من تشغيل أكثر من حساب معًا، وتعتبر بعض هذه الطرق رسمية والبعض الآخر طرقًا غير رسمية.

ويمكنك ذلك عبر استخدام أحد تطبيقات نسخ التطبيقات واستخدام نسخ مختلفة من التطبيقات مثل parrallel Space أو غيرها من التطبيقات الرسمية من الشركات.

إلى ذلك، تسمح لك هذه التطبيقات بإنشاء أكثر من نسخة منفصلة من تطبيق إنستغرام، وبعد ذلك استخدام كل حساب بشكل منفصل.