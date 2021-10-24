بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!

بعد أيام قليلة، سيتوقف تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" عن العمل على أكثر من 50 طرازا للهواتف، ما يحجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.

وستتوقف الهواتف الذكية في 1 نوفمبر عن دعم واتساب إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدا، حيث تقوم المنصة - التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.

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وهذه هي قائمة بجميع النماذج المتأثرة، وفق ما نقله وبحسب موقع "إكسبريس".

بالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد" سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

وستتوقف أجهزة "آيفون" عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

3 نماذج من آيفون

كما سيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون ثلاثة نماذج محددة من "آيفون"، التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى واتساب.

كذلك، وبدون تحديث، ستتوقف نماذج "أندرويد" المحددة هذه عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر، ويجب اتباع عدة خطوات للوصول للواتساب.

خطوات تحديث آندرويد

أولا، سيحتاجون إلى توصيل أجهزتهم بإشارة wifi موثوقة، وبعد ذلك، فتح علامة تبويب الإعدادات وحدد "حول الهاتف"، والتي يجب أن تحتوي على خيار "التحقق من وجود تحديثات" عند توفر نظام تشغيل جديد.

وكل ما عليهم فعله هو النقر على خيار "التثبيت الآن".

تحديث "آيفون"

كما يعد تحديث جهاز "آيفون" أمرا بسيطا تماما، ولكن الأشخاص يحتاجون إلى إبقاء هواتفهم متصلة بالطاقة الكهربائية.

ويحتاج المستخدمون إلى فتح علامة التبويب "الإعدادات"، ثم النقر فوق "عام" و"تحديث البرنامج".

وقد يكون لديهم أكثر من خيار متاح، يمكنهم من خلاله الاختيار أو التثبيت معا.

وتأتي أجهزة "آيفون" أيضا مع خيار للسماح بالتحديثات التلقائية. ويمكن العثور على هذا الخيار من خلال إعادة فتح علامة التبويب "تحديث البرنامج" في الإعدادات.

ويمكنهم تشغيل التحديثات التلقائية من خلال النقر على الخيار الموجود هناك وتحديد مفاتيح التبديل «تنزيل تحديثات iOS» و«تثبيت تحديثات iOS».

وسيؤدي النقر فوقها إلى السماح بالتحديثات التلقائية، ولكن قد تتطلب بعض التغييرات التثبيت اليدوي.