لهذا السبب.. "تويتر" و"تيك توك" مهتمتان بتقنية "NFT"

بدأت منصة "تويتر"، والتي أظهرت اهتمامها بتقنية NFT أكثر من مرة، في تطوير خاصية تجريبية تسمح للمستخدمين باستخدام ممتلكات NFT الخاصة بهم كصورة شخصية، وإلى جانب ذلك فإن تلك الصور سيظهر عليها علامة مميزة.

وقد اكتشفت مهندسة البرمجيات في "تويتر"، مادا أفلاك، عن الخاصية في فيديو قصير. وتسمح الخاصية بربط حساب تويتر بالمحفظة الإلكترونية على البلوك تشين. وحسبما ظهر في تغريدة أفلاك فإن هذا الكشف يعد رسميًا، وطلبت من متابعيها مشاركة آرائهم واقتراحاتهم.

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وقد بدأ المستخدمون على "تويتر" في استخدام ممتلكات NFT الخاصة بهم كصور شخصية منذ فترة طويلة. وبهذه الخاصية الجديدة تدعمهم "تويتر" وتسهل عليهم الأمر أكثر. ومن ناحية أخرى، بعض المستخدمين على جميع وسائل التواصل كانوا يستخدمون صورا مملوكة بتقنية NFT وهو ما يشكل خرقًا لحقوق الملكية.

وإن كنت لا تعلم فإن الأمر على درجة كبيرة من الجدية. حيث إن الرسّام مايك وينكلمان قد باع لوحة له عبر تقنية NFT بمبلغ وصل إلى 69 مليون دولار أميركي، ومتجر OpenSea المخصص للتجارة عبر NFT يشهد مبيعات شهرية تصل إلى 4 مليارات دولار أميركي.

وقد حققت هذه التقنية نجاحًا كبيرًا نظرًا لأنها تسمح للمستخدم بامتلاك عناصر رقمية. حيث إن الملكية تسجل على شبكة البلوك تشين، ويمكن لأي شيء أن يباع، تمامًا مثلما بيعت تغريدة جاك دورسي، مؤسس تويتر، الأولى.

عند إطلاق الخاصية الجديدة من "تويتر"، سيكون ممتلكو المنتجات الرقمية عبر NFT قادرين على إثبات ملكيتهم لها. وهو ما قد يزيد من الاهتمام بالتقنية خصوصًا من طرف الأثرياء الذين يحبون الظهور بمظهر جيد، حيث إن شراء منتجات NFT واستخدامها كصورة شخصية يعكس صورة جيدة عن المستخدم بالنسبة للكثيرين.

ويبدو أن تويتر ليست الشبكة الاجتماعية الوحيدة المهتمة بتقنية NFT. وذلك حيث أعلن "تيك توك" منذ فترة قصيرة عن إطلاق مجموعة منتجات ضمن NFT مستوحاة من صناع محتوى مختارين مثل Lil Nas X و Bella Poarch وكذلك Curtis Roach وغيرهم.

وضمن هذه الخطوة ستبيع "تيك توك" ستة مقاطع ضمن المقاطع الأكثر شهرة على المنصة. كما أن الأرباح من عملية البيع ستذهب مباشرةً لصناع تلك المقاطع. وإلى جانب ذلك فإن فناني NFT سيحصلون على أرباح هم الآخرين.

ويظهر لنا أن المنصة تسعى لتحقيق أرباح من خلال تقنية NFT. كما أنها تعتبر خطوة طبيعية نظرًا لجنون هذه التقنية والمبالغ الضخمة التي تدفع في المنتجات الرقمية من خلالها. وإلى جانب ذلك، صرح المدير الإداري لمنصة "DigitalBits" موضحًا أن تلك التقنية ستغير كثيرة من مفهوم الملكية في العالم الرقمي.

لكن ومن ناحية أخرى، تظل الفكرة غير منطقية إلى حد كبير. وذلك لأن أي شخص يمكنه أن يشتري محتوى قد أضافه شخص آخر ويمتلكه، لكن المحتوى يستمر في حمل اسم صاحبه، تمامًا مثلما حدث مع تغريدة جاك دورسي أو مثلما سيحدث مع مقاطع "تيك توك".