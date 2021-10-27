عيب خطير تعاني منه المنبهات الذكية

تحولت جميع الأجهزة المحيطة بنا إلى أجهزة ذكية، وذلك التحول قد وصلت للمنبهات كذلك مثلما وصل لمعظم أجهزة المنزل. ولعل المنبهات الذكية قد وجدت طريقها لغرف ملايين المستخدمين. خصوصًا مع أشكالها الأنيقة وأسعارها المتوسطة.

وتقدم المنبهات الذكية مجموعة من المميزات المحببة. بما في ذلك إمكانية ضبط المنبه بالاعتماد على الصوت فقط عن بعد، أو الاستيقاظ على قائمة تشغيل سبوتيفاي المفضلة بالنسبة لك، إلى جانب إمكانية تتبع النوم في بعض الإصدارات.

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ونظرًا لأنها أجهزة ذكية في الأساس فإنها تسمح لك بالتحكم في باقي الأجهزة الذكية في منزلك، إلى جانب دعم بعضها لخاصية تشغيل ضوء قوي في وقت الاستيقاظ بدلًا من الصوت وحده.

وإلى جانب ذلك، بعض الإصدارات تأتي مع شاشات تدعم اللمس، وبعضها يأتي مع كاميرا أيضًا. لكن في ظل كل هذه المميزات، تعاني المنبهات الذكية من عيب شديد الخطورة… وهو عدم وجود بطارية احتياطية.

وهذا يعني ببساطة أنه وفي حالة انقطاع الكهرباء فإن المنبه لن يقوم بإيقاظ صاحبه من الأساس وسيتركه منغمسًا في أحلامه مفوتًا لكل مواعيده.

وهذه هي الحالة العامة في معظم المنبهات، بما في ذلك Echo Dot من أمازون، وصحيح أن أمازون لا تروج لهذا الجهاز كمنبه، إلا أنه بالفعل يأتي مع خواص المنبهات، ولكنه لا يأتي مع بطارية احتياطية كذلك.

تظهر نفس المشكلة في منبه Smart Clock 2 من شركة لينوفو. وهو جهاز مميز يأتي مع خاصية الإضاءة الليليلة ومع شاشة داعمة للمس. كما أنه يسمح بالشحن اللاسلكي للهواتف الذكية مباشرة من خلاله. لكنه وبالرغم من ذلك لا يأتي مع بطارية احتياطية.

ويتكرر نفس الوضع مع Nest Hub من شركة غوغل. والذي يدعم تتبع النوم وتتبع حركات المستخدم أثناء اللوم بالاعتماد على خاصية الرادار Soli، لكن يمكنك أن تتوقع مشكلته، نعم، عدم وجود بطارية.

وبالنسبة لعدد كبير من البشر حول العالم فإن تفويت المنبه ليست بمشكلة كبيرة. لكن بالنسبة لبعض الأشخاص ذوي الحياة المزدحمة أو المسؤوليات الهامة فإنها كذلك. ومثال على ذلك رجال الإطفاء، أطباء الطوارئ، وغيرهم.

ولكن هناك بالفعل بعض المنبهات الذكية التي تدعم البطاريات، وصحيح أنها بطاريات AA تقليدية وليست بطاريات أيون الليثيوم إلا أنها تفي بالغرض. لكن هذه الأجهزة لا تأتي من شركات رائدة مثل جوجل، لينوفو، أو أمازون. ومثال على تلك المنتجات نجد منبه iHome، ومنبه Loftie.

وما يثير السخرية هو أن بعض الأجهزة التي لا تستخدم كمنبهات تأتي بالفعل مع بطاريات، مثل شاشة Portal Go الذكية من غوغل. وحتى وقتنا الحالي لا يوجد سبب واضح لعدم توفير بطاريات في معظم المنبهات الذكية من الشركات الرائدة.