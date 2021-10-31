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هذه الخطوات تجعلك بمأمن.. بحال سرقة أو ضياع هاتفك

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Person browsing through the Coursera app on their smartphone. (Supplied)
تعبيرية

هذه الخطوات تجعلك بمأمن.. بحال سرقة أو ضياع هاتفك

خبير في مجال الأمن الإلكتروني ينصح بضرورة اتخاذ تدابير مسبقا، لتجنب عواقب غير سارة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ضياع الهواتف الذكية قد يؤدي إلى عديد المخاطر الأمنية، نظرا لما يحمله عادة من ملفات وبيانات شخصية، تصبح متاحة لأشخاص آخرين في حال لم يتم اتخاذ إجراءات مسبقة احتياطية تمنع ذلك.

وينصح الخبير في مجال الأمن الإلكتروني في مخبر كاسبيرسكي لأمن تكنولوجيا الاتصالات، دميتري غالوف، مستخدمي الهواتف الذكية بضرورة اتخاذ تدابير مسبقا، لتجنب عواقب غير سارة قد تنتج عن ضياع الهاتف الذكي.

ومن أهم هذه التدابير التأكد من أن الجهاز مقفل بشكل جيد عن طريق رمز الغلق، وكذلك التأكد من إمكانية تدمير البيانات عن بُعد.

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وأوضح الخبير في مجال الأمن الإكتروني أن "فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية في حال كان من السهل الوصول إلى المعطيات والبيانات الشخصية المتعلقة مثلا بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

وأشار الخبير إلى أن الشخص المحتال والذي باتت بيده معطيات شخصية مهمة يمكنه أن يهدد المهاجم بحذفها أو على العكس من ذلك، التهديد بنشرها والمطالبة بفدية، مضيفا أن هذه ليست كل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.

رئيس قسم تطوير شبكة "بيلاين" للاتصالات، أليكسي فيريشاغين، قال بدوره إن "ما تعتبره أنت بنفسك معلومات لا قيمة لها على هاتفك يمكن أن يستخدمها في الواقع المحتالون ضدك أو ضد الأشخاص الذين تتواصل معهم".

واشار إلى أن الهواتف الذكية باتت تحتوي على بيانات ومعلومات قيمة وحساسة مثل سجل المكالمات، والمراسلات في الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات البريد الإلكتروني، والصور والفيديو، وبيانات البطاقة المصرفية، وتطبيقات وأنظمة الدفع البنكية.

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