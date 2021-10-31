تحديثات متنوعة لمتصفح سفاري بـiOS 15.. وهذه أفضل 8 إضافات

حصل متصفح سفاري في iOS 15 على مجموعة من التحديثات المتنوعة والكبيرة، وكان إحدى هذه التحديثات دعم الإضافات الخارجية.

ويمكنك أن تجد إضافات متصفح سفاري عبر متجر تطبيقات آب ستور في هواتف آيفون أو آيباد على حدٍ سواء.

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وتسمح هذه الإضافات بمجموعة متنوعة من الاستخدامات الإضافية التي لم تكن متاحة سابقًا في المتصفح، وذلك لجذب المستخدمين له.

أفضل إضافات متصفح سفاري في iOS 15

يمكنك الوصول والتحكم في إضافات سفاري التي يتم تفعيلها أو إغلاقها كما ترغب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق سفاري، ومن ثم اضغط على رمز aA في شريط العنوان، ومن ثم اختر إدارة الإضافات.



وتظهر لك بعد ذلك قائمة تحتوي على جميع إضافات سفاري التي تم تثبيتها في هاتفك، ويمكنك تفعيل الإضافة أو إغلاقها عبر هذه القائمة.

إضافة Dark Browser

يمكنك عبر هذه الإضافة تحويل جميع المواقع التي تتصفحها إلى الوضع المظلم وجعل الكلام يبدو فوق الخلفية المظلمة بلون أبيض فاتح قليلًا.

وتعمل هذه الإضافة على جعل الصور مظلمة قليلًا بدلًا من تبديل ألوانها وعكسها تمامًا مثلما تفعل بعض الإضافات الأخرى.

إضافة Super Agent

تعمل هذه الإضافة على إخفاء رسائل ملفات الارتباط التي تظهر لك تلقائيًا في كل موقع تزوره للمرة الأولى، وهي تجيب على السؤال كما ترغب.



لذا إن كنت ترغب في ألا يقوم الموقع بتتبع ملفات الارتباط الخاصة بك، فإنك تخبر الإضافة بذلك وهي تقوم برفض ملفات الارتباط تلقائيًا.

البحث في المواقع بشكل أسرع عبر Keyword Research

تسمح لك هذه الإضافة بتعيين اختصارات خاصة لكل موقع ترغب في البحث داخل قاعدة بياناته، لذلك عندما ترغب في البحث داخل أمازون، فإنك تقوم بكتابة اختصار أمازون الذي وضعته ومن ثم تبحث عن الشيء الذي ترغب فيه.

وبالتالي لن تحتاج إلى الذهاب لموقع أمازون أولًا واستخدام شريط البحث الموجود في موقع أمازون بذاته، بل تبحث مباشرةً عبر شريط العنوان.

إضافة Map Redirect

تقوم هذه الإضافة بالتغلب على الاختيار الافتراضي لتطبيق الخرائط في هاتفك، لذلك عندما تضغط على رابط خريطة، فإنك تتنقل إلى تطبيقك المفضل بدلًا من خرائط آبل.



وتعمل هذه الإضافة مع جميع روابط الخرائط الموجودة في الإنترنت سواءً كانت عبر فيسبوك أو المواقع المعتادة.

إضافة 1Password

يعتبر تطبيق 1Password أحد أشهر تطبيقات إدارة كلمات المرور والأمن بشكل عام، ويمتلك التطبيق إضافة خاصة بمتصفح سفاري.

وتساعدك هذه الإضافة على إدخال كلمات المرور بشكل أسرع في المواقع أثناء تصفحها عبر الإنترنت.

إضافة Momentum

تساعدك هذه الإضافة على تخصيص صفحة البداية لمتصفح سفاري في iOS 15، وذلك عبر خلفيات أنيقة وعرض بيانات الطقس وغيرها.

ويمكنك تسجيل الدخول في الموقع لتجعل صفحة البداية متشابهة بين جميع الأجهزة والحواسيب التي تستخدمها.

إضافة AutoScroll for tiktok

تعمل هذه الإضافة على تفعيل الانتقال التلقائي بين المقاطع في تيك توك، ولكن تحتاج لاستخدام موقع المنصة بدلًا من التطبيق للاستفادة منها.

إضافة Lazy Words لتعلم اللغات

تساعدك هذه الإضافة على تعلم لغة جديدة عبر تصفح الإنترنت، وهي تقوم باستبدال بعض الكلمات بشكل عشوائي باللغة الجديدة.

وبالتالي قد تجد مجموعة من الكلمات قد تغيرت من اللغة الإنجليزية إلى الإسبانية حتى تتمكن من إتقانها.