أمازون توفر لنا مراقباً ذكياً.. ينذرنا بتلوث الهواء بمنازلنا

أعلنت شركة أمازون عن مراقب جودة الهواء الذكي Smart Air Quality Monitor، وهو جهاز مراقبة جودة الهواء الداخلي الجديد من الشركة الذي يقيس بدقة وجود مسببات الحساسية والسموم في الأماكن المغلقة، ويمكنك من إجراء التغييرات اللازمة لتحسين صحتك اليومية.

وقالت الشركة: "نقضي ما يقرب من 90 في المئة من وقتنا في الداخل، حيث يمكن أن تكون بعض ملوثات الهواء أسوأ بمرتين إلى خمس مرات من البيئات الخارجية، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأميركية. وباستخدام مراقب جودة الهواء الذكي، من السهل التحقق من جودة الهواء في منزلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل منزلك أكثر صحة".

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وأضافت: "هدفنا هو بناء التكنولوجيا التي تساعدك على إنشاء منزل أكثر صحة وراحة لك ولأحبائك. يتضمن ذلك عنصرًا غالبًا ما يتم تجاهله يساهم في صحة منزلك – جودة الهواء".

ويقيس مراقب جودة الهواء الذكي المواد الجسيمية مثل الغبار والمركبات العضوية المتطايرة وأول أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة.

وعندما تكون جودة الهواء رديئة، تتلقى تنبيهًا من تطبيق أليكسا أو تسمع إعلانًا من جهاز Echo حتى تتمكن من اتخاذ إجراء – سواء كان ذلك بفتح نافذة أو تشغيل مروحة.

كما يمكنك أيضًا أن تطلب من جهاز متوافق يدعم أليكسا الحصول على جودة الهواء في منزلك. أو الحصول على رؤى أعمق لاتجاهات جودة الهواء من خلال Echo Show أو تطبيق أليكسا.

ويتيح لك ذلك معرفة كيف تؤثر التغييرات التي تبدو بسيطة في جودة الهواء بمرور الوقت. ويساعدك ذلك على إنشاء بيئة معيشية أكثر صحة.





بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا أن يتكامل مستشعر درجة حرارة مراقب جودة الهواء الذكي مع إجراءات أليكسا. وهذا يسمح له بالعمل كمحفز لأشياء مثل منظمات الحرارة الذكية ومراوح السقف والستائر المعتمة للمساعدة في التحكم في درجة حرارة الغرفة.

يوفر طريقة بسيطة للتحقق من جودة الهواء الداخلي

تعد جودة الهواء مجالًا متزايدًا لتركيز مصنعي المنازل الذكية. وتشتمل أحدث مراوح دايسون على فلاتر هواء لإزالة الملوثات مثل الدخان أو حبوب اللقاح.

وفي وقت سابق من هذا العام حدثت جوجل Nest Hubs في أجزاء من أميركا لعرض بيانات حول جودة الهواء في الهواء الطلق.

كما دخلت ايكيا مجال أجهزة تنقية الهواء الذكية المدمجة في طاولة جانبية. ويوفر هذا الجهاز مستشعرًا مستقلًا لجودة الهواء.

ويكون Smart Air Quality Monitor متاحًا للطلب المسبق بدءًا من 3 نوفمبر .