مايكروسوفت تحذر من فشل ميزات ويندوز 11

بدأت شركة مايكروسوفت بتحذير مستخدمي ويندوز 11 من فشل تحميل بعض الميزات في نظام التشغيل بسبب انتهاء صلاحية الشهادة.

واعتبارًا من نوفمبر 2021، قد لا يتمكن بعض المستخدمين من فتح أو استخدام بعض تطبيقات ويندوز 11 المضمنة أو أجزاء من بعض التطبيقات المضمنة.

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ويحدث هذا بسبب مشكلة في شهادة مايكروسوفت الرقمية، التي انتهت صلاحيتها في 31 أكتوبر 2021.

وتحذر الشركة من أن بعض مستخدمي ويندوز 11 غير قادرين على فتح تطبيقات مثل أداة القص أو لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس أو لوحة الرموز التعبيرية.

ويتوفر تصحيح لإصلاح بعض المشكلات. ولكن هذا التصحيح قيد المعاينة حاليًا. ويعني ذلك أنه يتعين عليك تثبيته يدويًا من Windows Update.

ويعمل التصحيح KB4006746 على إصلاح لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس والكتابة الصوتية ولوحة الرموز التعبيرية والمشكلات المتعلقة بقسمي البدء والتلميحات في ويندوز 11.

وتتمكن من العثور على هذا التصحيح عن طريق التحقق من التحديثات في قسم Windows Update من الإعدادات في ويندوز 11.

ومع ذلك، لا يعالج تصحيح مايكروسوفت مشاكل تطبيق أداة القص.

وللتخفيف من مشكلة أداة القص، استخدم مفتاح Print Screen عبر لوحة المفاتيح والصق لقطة الشاشة في المستند. كما يمكنك أيضًا لصقها في برنامج الرسام لتحديد القسم الذي تريده ونسخه.

وإذا كنت تواجه مشكلات، فإن تغيير تاريخ النظام إلى 30 أكتوبر ومن ثم تشغيل أداة القص قد يعيد تشغيلها دون مشاكل. ويمكنك بعد ذلك تغيير تاريخ النظام مرة أخرى بمجرد تحميل التطبيق بشكل جيد.

وتتسبب الشهادة المنتهية الصلاحية أيضًا في حدوث مشكلات في صفحة الحسابات في قسم الإعدادات في ويندوز 11 مع تمكين وضع S وواجهة مستخدم محرر أسلوب الإدخال.

يرجع السبب إلى انتهاء صلاحية الشهادة

ليس من الواضح عدد مستخدمي ويندوز 11 المتأثرين بهذه المشكلات. كما ليس من الواضح متى تتم معالجة مشكلات أداة القص ووضع S.

وتقول مايكروسوفت: نحن نعمل على حل مشكلات أداة القص ووضع S.ونوفر تحديثًا عند توفر المزيد من المعلومات.

وتأتي أحدث مشكلات ويندوز 11 بعد أسبوعين من اضطرار الشركة إلى إصدار تصحيح لإصلاح أداء معالجات AMD في نظام التشغيل. وكان هناك خطأ يؤدي إلى إبطاء الأداء في معالجات Ryzen بنسبة تصل إلى 15 في المئة في بعض الألعاب.