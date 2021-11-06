من دون إنترنت أو حتى بطارية.. واتساب يقدم حلا سحريا لمحادثاتك

يختبر تطبيق "واتساب" خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بربط حسابهم بجهاز ثانٍ والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لربطه بالهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت.

وهذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي تطبيق "واتساب"، بعد تفعيل آخر تحديثات التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو إس" أو "أندرويد"، حسبما أفاد موقع "جي إس مارينا".

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وفي السابق، كان على المستخدم التأكد من أن هاتفه الذكي الأساسي لا يزال متصلاً بالإنترنت قبل التمكن من إجراء أي محادثة على الحواسب المرتبطة بالجهاز الأساسي.

ومن أجل تشغيل هذه الميزة، والتي لا تزال في مرحلة الإصدار التجريبي، سيتم إلغاء ربط جميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بالجهاز الأساسي مرة أخرى. وبمجرد التفعيل سيتمكن المستخدم من الدردشة، بغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي الرئيسي متصلاً بالإنترنت أم لا.

وستستمر الأجهزة المرتبطة في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

وتعتبر الخاصية مفيدة إذا فقد المستخدم هاتفه الذكي وفي احتياج إلى إبقاء اتصاله مع الأشخاص عبر التطبيق، أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي ولكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

وستكون هناك قيود، لمستخدمي أجهزة "آي أو إس"، إذ لا يمكنهم حذف الرسائل والمحادثات من الجهاز الثاني.