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ممثلة بريطانية تشعل التواصل.. ميزة "تنصت" في آيفون

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(تعبيرية)

ممثلة بريطانية تشعل التواصل.. ميزة "تنصت" في آيفون

دبي - العربية.نت

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أشعلت ممثلة بريطانية وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت أن أجهزة آيفون يمكنها مساعدة الأشخاص على الاستماع إلى المحادثات التي تحدث على مسافة 15 متراً.

فإليزابيث هينستريدج التي اشتهرت بدور "جيما سيمونس" في الدراما "مارفيلز إيجينتس"، صُدمت لاكتشافها ميزة "لايف ليسين" من أبل التي تتيح سماع شخص يتحدث عبر غرفة مختلفة، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وتم تصميم الميزة، التي يمكن الوصول إليها من خلال زر الأذن والسماعات، كأداة مساعدة على السمع. غير أن هنستريدج عرضت مخاوفها من استخدامها لـ"أغراض شريرة". وقالت خلال فيديو عبر "تيك توك" كشفت فيه هذه الميزة: "إذاً، نحن جميعاً جواسيس الآن؟!".

إليزابيث هينستريدج (أرشيفية من فرانس برس)
إليزابيث هينستريدج (أرشيفية من فرانس برس)

جدل واسع

يشار إلى أن هذا الاكتشاف، الذي انتشر بسرعة، إذ حصد الفيديو 3.6 مليون مشاهدة منذ تحميله على الإنترنت الأربعاء، أثار جدلاً واسعاً وموجة من الردود المختلفة.

فكتب أحدهم: "مسار فوضوي كامل من الزيجات والعلاقات المحطمة يبدأ بعد دقائق"، فيما أضاف الثاني: "أحاول معرفة مدى مسافة 15 متراً". وأوضح مستخدم ثالث التالي: "عليك أن تقرر مسبقاً ما إذا كنت تريد حقاً سماع ما يُقال، أم لا".

تنشيط الميزة

وبحسب موقع شركة أبل، يمكن أن تساعدك ميزة "لاف ليسين" على سماع محادثة في غرفة صاخبة أو سماع شخص يتحدث عبر الغرفة.

كما يحول الإعداد جهاز آيفون إلى ميكروفون بعيد يرسل الصوت إلى المساعد السمعي في الجهاز. وإذا كنت على مسافة أمتار من هاتفك، فلا يزال بإمكانك الاستماع للصوت عبر سماعات الرأس اللاسلكية أو أجهزة السمع، حسب نطاقها.

كذلك يمكن تنشيط الميزة بالانتقال إلى الإعدادات، ثم لإمكانية الوصول، وتحديد "إم إف آي هيرينغ".

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