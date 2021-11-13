تعرف على أعظم ابتكارات الصين في مجال التكنولوجيا

منذ القِدم اشتهرت الصين باختراعاتها التي تركت أثراً كبيراً في العالم، منها صناعة الورق والطباعة والبوصلة والبارود. وقد غيرت جميعها وجه العالم إلى الأبد والدليل أنها ما زالت تُستخدم حتى يومنا هذا.

وفضلاً عن هذه الاختراعات الأربعة القديمة، استمرت الصين بتقدمها وتطورها عبر السنوات لتتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر تميزاً في المجال التقني والعلمي والصناعي.

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فيما يلي أعظم ابتكارات الصين في مجال التكنولوجيا:

1. أول روبوت طبي مؤهل

الروبوت الصيني (Xiaoyi) المطوّر بتقنية الذكاء الاصطناعي خضع لاختبارات الترخيص الطبي الصعبة في الصين عام 2017، واجتازها بكفاءة عالية ليصبح أول روبوت مؤهل لممارسة مهنة الطب. وتم تطوير هذا الروبوت بواسطة شركة (iFlytek)، ويتميز بوظائفه الصوتية الذكية وقدرته على التعلّم الذاتي. لكن بالرغم من ذلك لا تزال تقاريره بحاجة إلى توقيع الأطباء البشر.

كما لا بد أيضاً من الحديث عن آخر ابتكارات بكين لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها، حيث قامت بتصنيع روبوت يحارب الفيروس المستجد بالأشعة فوق البنفسجية والرذاذ المطهر لقتل مسبباته.

2. أكبر محطة طاقة شمسية عائمة

تُعتبر الصين أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة حول العالم، حيث قامت بتخصيص 698 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بين عام 2010 والنصف الأول من عام 2019 وفقاً لتقرير تدعمه الأمم المتحدة. كما تُعد موطناً لأكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم، والتي تقع في مقاطعة آنهوي الشرقية.

وبدأ تشغيل هذه المحطة بشكل رسمي اعتباراً من 2017، حيث يُمكنها توليد 40 ميجاوات من الكهرباء، ما يكفي لتشغيل 15,000 منزل.

الجدير بالذكر أن إحدى الشركات المنافسة قامت بإنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 150 ميغاوات في مقاطعة آنهوي أيضاً، ستكون الأكبر في العالم عند تشغيلها بالكامل.

3. إطلاق أول طائرة ركاب دون طيار

كذلك نجحت بكين في اختبار طائرات بدون طيار لمكافحة التلوث تعمل على تنظيف الجو ومكافحة التلوث وإنهاء ظاهرة الضباب الدخاني التي يعاني منها الصينيون على الدوام وتهدد صحتهم.

وقد بدأت الشركة الصينية الناشئة (EHang) منذ عام 2016 باختبار الرحلات الجوية لطائرات الركاب دون طيار بسرعات تصل إلى 130 كم/الساعة، حيث بإمكانها حمل راكب أو اثنان لمدة 25 دقيقة في الرحلة الواحدة. وتمتلك الشركة حالياً نموذجاً بمقعد واحد ونموذج آخر بمقعدين.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال على الشركة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع السلطات المحلية، حتى تتمكن من إطلاق هذه الطائرات على نطاق واسع.

4. استنساخ قردين لأول مرة

اقترب العلماء خطوة جديدة من استنساخ البشر بعد إعلانهم نجاح عملية استنساخ قردين في الصين تُعد الأولى من نوعها في العالم. فقد استطاع مختبر صيني إنشاء زوج متطابق من قردة المكّاك التي تُعتبر من أنواع قردة العالم القديم، وذلك باستخدام نفس التقنية التي استُنسخت بها النعجة دوللي.

وقال العلماء إنهم كسروا الحاجز التقني أمام استنساخ البشر، معربين عن أملهم في استخدام هذا الأمر لعلاج الزهايمر وباركنسون وغيرهما من الأمراض.

5. أول بنك صيني تديره الروبوتات

عام 2018 افتتحت الصين أول بنك في العالم تديره مجموعة من الروبوتات التي تقوم باستقبال العملاء والترحيب بهم لتبدأ بالمساعدة. وتتحدث هذه الروبوتات داخل البنك إلى العملاء وتجيب على أسئلتهم الأساسية. كما تتلقى منهم البطاقات المصرفية وحسابات الشيكات وتقدم لهم غيرها من الخدمات.

يذكر أن ابتكارات الصين لم تقتصر على استخدام الروبوتات في البنوك فقط، فهناك العديد من الشركات أيضاً التي تُديرها مجموعة من الروبوتات بدل الأفراد.

6. مساعد معلّم بتقنية الذكاء الاصطناعي

قام مطور برامج وألعاب صيني باختراع أول مساعد معلم بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق عليه اسم (Qiqi). ويستطيع هذا المساعد التحقق من عدد الحاضرين والغائبين من خلال التعرف على وجوه الطلاب. كما يمكنه المساعدة في وضع العلامات، وتعيين مهام مخصصة لكل طالب.

يشار إلى أن هذا المساعد أصبح متاحاً لحوالي 5 ملايين مُستخدم في جميع أنحاء الصين.